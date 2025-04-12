何雁詩想帶「天使」兒子再赴美治療　陳柏宇細女意外受傷後冇變乖

歌手陳柏宇（Jason）和何雁詩（Stephanie）現身電台出席兒童節目，為小朋友講故事和互動。問到他們身為父母應該很擅長講故，Stephanie指因為罹患天使綜合症的囝囝Asher未聽得明故事書內容，所以她說講來講去都是同一本故事書。Jason指希望培養她們的讀書興趣，細女Audrey成日「扮睇書」，其實比較喜歡玩，主要旨在陪伴她，反而大女Abigail因為學校有Task而會借書回家看。

Jason談及Abigail平衡力很好，玩滑板很厲害，Audrey則很喜歡跑步，笑稱無論在家還是街上都會突然對他說：「Daddy Ready Set Go。」談到早前Audrey意外受傷入院縫針後有沒有變乖，Jason表示並沒有，更「扭多咗計」，她年紀愈大想法愈多，食飯容易分心。

此外，Stephanie分享當帶Asher搭車去中環接受訓練時，Asher只要一見到摩天輪便會開始大哭，她指雖然Asher表達不出，但能理解是要去訓練，笑稱下次可能要兜路，亦分享Asher目前訓練成果是能扶住站立，而再到美國接受訓練，她指今年未有計劃，但因上年訓練的進展不錯，若有機會亦會想再去。

工作方面，Stephanie指今年預計出3首歌，之後亦有全運會的工作；Jason今年則已經出了很多首歌，問到會否考慮出兒歌，他指相比起寫給兒童聽，他更傾向是寫給父母聽，將文字表達不到的用歌曲去表達，分享大家做父母的想法。