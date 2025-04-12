《第一滴血》導演Ted Kotcheff離世　終年94歲

美國動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）主演《Rambo》系列首集《第一滴血》（First Blood）的加拿大導演Ted Kotcheff，本月10日於墨西哥因心臟衰竭離世，終年94歲，是在生日3天之後。他憑執導的1974年電影《The Apprenticeship of Duddy Kravitz》奪得《柏林電影節》最高榮譽「金熊獎」，並執導1989年電影《玩死老細》（Weekend at Bernie's）。他亦為電視劇《律政風雲：風化組》（Law & Order: Special Victims Unit）擔任13季執行監製。

1982年的《第一滴血》是史泰龍憑《洛奇》（Rocky）走紅後另一部確立影壇地位的作品，講述一個越戰退役老兵因戰爭創傷對抗社會，以荷里活的低成本1,600萬美元（約1億2,480萬港元），全球大收1億2,500萬美元（約9億7,500萬港元）。電影成功後本來邀請Ted繼續執導續集，但他認為劇本偏離故事原意而拒絕：「佢哋叫我執導續集，但當我睇完劇本就話，主角第一集冇殺過人，但呢套就殺咗75個人。佢似乎係歌頌咗越戰，而我認為呢場係歷史上其中一段最愚蠢嘅戰爭。5萬5,000名美國後生仔喪命，又有好多退役老兵自殺。我唔可以背叛自己拍呢種戲。當然，如果我拍咗，我今日就係有錢人，續集收咗成3億美元（約23億4,000萬港元）。」