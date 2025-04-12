越南戲水　挑戰最Top滑梯

迎接夏日到來，旅行當然要戲水降溫！越南不僅有漂亮的海岸，更坐擁多個甚具規模、充滿話題性的水上樂園，清化省岑山市較早前便有耗資VND1.5兆（約HK$4.5億）打造、佔地33.5公頃的綜合消閒中心登場，內裏的水上樂園裝置了兩款亞太區最高的人氣滑梯等設施，絕對刺激興奮！另外同奈省和慶和省同樣有重量級的水上樂園助陣，保證既消暑又好玩﹕

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三大區域 各得其樂

去年在岑山市開幕的綜合消閒中心Sun World Sam Son，包含一個遊樂園區及水上樂園。首階段開放水上樂園Sam Son Water Park部分，按設施驚險刺激程度劃分為三大區域。其中面積達5,400平方米的波浪池Bay Of The God Wave是園內標誌性設施，擁有150米長的人造海岸線，可造出巨浪效果，模擬真實海灘衝浪體驗。焦點還有兩款人氣滑梯Double TornadoWAVE 60及BehemothBOWL 60的亞太區最高版本讓你挑戰，前者以極速衝上兩個大浪板的頂端再高速滑下，後者令人感受360度向心力下狂飆轉圈的超High快感。還有全球首創第二代能量河流Raging Anaconda，這條漂流河結合湍急水流與離心坡道，水流速度比傳統快，玩家恍如被捲入漩渦般高速旋轉。兒童區設有亞洲首座兒童冒險水城堡Kidz Adventure Tower，內有攀爬、水炮、倒水桶等互動裝置。另外還有亞太區首個兒童龍捲風滑梯Kidz TornadoWAVE，及由低位衝上高板後再轉方向的Switchback TornadoWAVE滑梯，感受離心力衝擊。入場費成人VND350,000起（約HK$105）。

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佔地甚廣 人造海灘

位於同奈省邊和市有耗資VND2.5兆（約HK$7.5億）、佔地25公頃的越南最大水上樂園The Amazing Bay。樂園根據越南古代龍王和珍珠女神的傳說設計，分為5個區域，招牌設施必定是Aloha The Paradise Beach區，內有越南首個人造白沙灘，面積達4,200平方米，搭配21,000平方米的巨型造浪池及2,000吋LED巨幕，每小時會產生高達4米海浪。另外Chill Burst Quest區內有越南最長的700米奇迹河漂流設施，可同時容納6,000名遊客。也別錯過Wonder Cave區及The Secret Port Royal區，前者包括兩條大型滑梯「魔法風暴」與「魔法飛氈」帶你體驗探索古代波斯的神秘洞穴，後者則設置了5條逾650米的滑梯。樂園除遊樂設施外，更融合了購物、美食和文化體驗，園內有四大主題餐廳，包括自助餐Blue Whale Restaurant。園區亦巧妙融入了越南傳統文化元素，有佔地10公頃的五行聖母廟建築群，展現了當地獨特宗教信仰。入場費成人VND490,000起（約HK$147）。

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獲獎之選 獨特設計

位於芽莊大型遊樂園VinWonders Nha Trang內的Tropical Paradise水上樂園近年以新面貌重開，擴充至59,000平方米，共有39條國際級滑梯，成為東南亞最新玩水地標！這個建在Hon Tre島上的海濱樂園，翻新後最矚目是由土耳其Polin公司特別打造、曾獲國際獎項的眼鏡蛇滑梯，以獨特蛇形設計和急速滑下為特色。另有曾榮獲2015年IAAPA「最佳水滑道」大獎的海王之怒，帶你經歷180度與360度的極速迴旋。同場還有在漆黑管道中經歷突如其來急轉與墜落感的狂暴龍捲風，設有多個彎位及障礙物、再衝下12.5米高瀑布的搖擺蜥蜴尾，及在黑暗滑梯內高速旋轉的巨蛇之戰。樂園同時有全球最大、佔地4,200平方米的Splash Bay浮動水上園區，內有多款挑戰體能玩意，也別錯過全新打造的兒童戲水城堡，配備多項互動設施包括巨型水桶、滑梯、攀爬網區及互動水炮陣等。意猶未盡的話還有包括彩虹滑梯、天鵝噴泉等適合小朋友玩樂的水部落村莊。入場費成人VND950,000（約HK$284）。