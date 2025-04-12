隊長Sunhye過生日！YOUNG POSSE首次來港開騷勁興奮

2023年出道的韓國女團YOUNG POSSE將於明晚（13日）在新蒲崗舉行FAN-CON，是她們首次來港開騷，她們今午（12日）接受東網訪問，大談首次在香港演出的感想，隊長Sunhye表示今次是以演唱會初次跟香港的粉絲見面，對能讓港迷看到她們的演出感到興奮，又指雖然今日天氣不是太好，但相信明日會迎來晴天。

成員Jiana表示小時候曾經來香港旅行，有去過香港的主題樂園，很高興能再次來港，Jieun就指她亦很想去主題樂園玩。今日是Sunhye的21歲生日，她指今次是第一次在海外過生日，收到了很多香港粉絲的祝福，問到隊友有否為她慶祝？她即笑道：「她們應該會為我慶祝吧，我正等待她們給我驚喜。」Sunhye又表示很喜歡香港的氣氛，期望將來能來港拍攝MV。

談到2025年的目標，Yeonjung說：「今年我們推出了新專輯，給大家看到新的面貌，希望之後也能讓大家看到我們多樣化的魅力，亦希望能有多些機會跟海外粉絲見面。」Jieun希望能有多些機會在音樂節上演出，Doeun就預告之後會有更多機會來港：「我們之後多多見面吧！」