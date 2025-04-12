全新JCW系列純電MINI登場

John Cooper Works(縮寫JCW) 一直以來都是型格及高性能MINI代名詞，早前五款冠上JCW之名的全新純電MINI抵港現身，包括兩款首次加入JCW家族的Aceman和兩款Cooper，分別提供SE JCW Style(218hp及330Nm)及輸出更強的John Cooper Works E版本(258hp及350Nm)，以及一款新升級Countryman Ultra Edition JCW Style(204hp及250Nm)。

其中新升級版Countryman Ultra Edition JCW Style和首次加入JCW家族的Aceman SE JCW Style，均提供限時免費升級MINI獨有AR實景導航系統及360度泊車輔助鏡頭，後者的限時免費升級還有Harman Kardon環迴音響系統。而Cooper SE JCW Style則有限時購買額外額外賞$1萬折扣優惠。至於Aceman及Cooper的兩John Cooper Works E版本， 均標準配備了JCW紅色車頂及側鏡殼、JCW專屬運動座椅及JCW紅黑雙色配搭內飾等。