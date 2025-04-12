衛蘭相隔7年廣州開個唱　古巨基驚喜擔任嘉賓

歌手衛蘭（Janice）的世界巡迴演唱會首站日前於廣州揭開序幕，她以一身紅色套裝登場，唱出多首充滿回憶及驚喜的經典歌曲，提到距離上次在廣州開演唱會已是7年前，又提到爸爸是結他手，從小受到薰陶而愛上音樂，直至18歲，感謝遇上人生兩位伯樂而當上歌手，亦很感謝所有歌迷20年來的陪伴，多年來的高山低谷經歷令她變得更最好，又憑歌寄意唱出《THE BEST VERSION OF ME》。

而令歌迷驚喜是請得古巨基擔任嘉賓，合唱了《My Love My Fate》及《愛與誠》，兩人談及多年前在錄音室首度見面，然後再在內地綜藝節目《聲生不息》中遇上，可惜未有機會合唱，她說：「所以特意邀請古生做嘉賓，入行前已留意古生嘅音樂作品，特別喜愛《Can We Try》，被佢聲線觸動。」

基仔亦讚Janice：「正如我喺《聲生不息》咁講，佢嘅歌聲具備天賦，而且佢好努力，係位不可多得嘅『寶藏歌手』。」自爆以前也喜歡衛蘭的歌，曾經在音樂會翻唱其作品，不過當中最喜歡的《大哥》，可惜一直未有機會獻唱，又謂如果現在要唱可能要改歌名，笑謂：「因為我依家已經係『大叔』啦。」隨即改歌詞與Janice清唱《大叔》，他還充當攝影師率領全場觀眾拍片大叫：「Janice，I Love You！」，又幫她與萬位歌迷影大合照。