荷蘭宅女　散發半裸魅力

每個人總會有啲時間比較得閒，與其無所事事，倒不如趁機做吓運動，鍛煉一下體魄，分分鐘可以好似來自荷蘭嘅宅女Nienke Van Schijndel咁，喺網上成名，繼而喺事業上搵到一條啱自己嘅路！

電視節目啟蒙

家陣愈來愈多人抽空上健身室做Gym，一來為咗打發時間，二來希望練出好體魄，出生於荷蘭烏特勒支省嘅Nienke Van Schijndel亦係因為咁而愛上健身。

話說呢位索女喺農村長大，因屋企離市鎮嘅路途都幾遠，細個時唔係為咗返學，極少離開家門。由於成日流流長，呢位宅女一開始靠繪畫嚟消磨時間，直至有一次喺電視上見到成班模特兒着住性感裝束做運動，於是對健身同營養學產生興趣。據阿妹憶述，自高中起，屋企就變咗佢嘅私人健身室，每日都會努力操練體能，又睇咗唔少營養學書籍，升讀大學時，更決定修讀營養學及運動管理學，夢想有朝一日可以成為健身教練同營養學師。為咗提升知名度，令夢想更易成真，阿妹自2015年起，開始將日常健身照上載社交網，估唔到成為日後加入性感模特兒界嘅契機。

唔介意拍寫真

Nienke Van Schijndel表示，某日收到一本體育雜誌嘅私訊，問有冇興趣拍攝一輯以健美為主題嘅性感寫真，本來個心都十五十六，但經過多番洽談，終於答應出鏡。查實阿妹唔止身材玲瓏浮凸，個樣亦嗒得杯落，當寫真面世後，外界反應相當好，並吸引到來自旅遊、運動、男士等唔同範疇嘅雜誌、網站提出合作邀請，於是令佢變得雄心勃勃，決定投身模特兒界。

由於阿妹嘅寫真演出愈來愈性感，人氣不斷上升，連帶自己主辦嘅網絡健身課程都受惠，大把人爭相報名，所以佢喺接受媒體訪問時透露，若非當初答應雜誌拍寫真，事業發展可能要走多咗彎路。另外，阿妹又話自己一開始拍寫真，已經接受到半裸出鏡，但大前題係拍得有美感，而喺早前，佢終於通過OnlyFans帳號發表咗入行以嚟第一輯半裸寫真，反應一如所料相當熱烈，想知呢輯相係咪極具美感，就留番畀大家自行上網欣賞。

Profile

出生地：荷蘭烏特勒支省

身高：170cm

三圍：34E-25-35

夢想成為健身教練嘅Nienke Van Schijndel，不但實現目標，仲發展埋模特兒事業，實在令人羨慕！究竟呢位村姑有幾索？登入其社交網，就會一清二楚。