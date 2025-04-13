【是日通勝】

農曆三月十六

乙巳年 庚辰月 壬子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：交易、嫁娶、出行

忌：問卜、開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：05、43、13

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：得饒人處且鐃人，小事化大會令你犯眾憎。

金牛座：購物時嘗到甜頭，有望以低價買得心頭好。

雙子座：瑣事纏身，應接不暇，勿把所有事攬上身。

巨蟹座：運勢普通也不應抱怨，凡事向好的方面想！

獅子座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

處女座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

天秤座：財運稍遜，做人太過計較，百害而無一利。

天蠍座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

人馬座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

山羊座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

水瓶座：精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。

雙魚座：出席約會要守時，遲到的後果會很嚴重。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）馬 財運差

鼠：克服眼前的難題，生活可望漸入佳境。

牛：早睡早起身體好，宜趁周日養精蓄銳。

虎：留戀不懂珍惜你的人，既傷心又傷身。

兔：運勢一般，勿小題大做，忌胡思亂想。

龍：財運不佳，易在投資上做出錯誤決定。

蛇：把腦海中的想法付諸行動，易獲成功。

馬：是日沖煞，財運較差，易花掉冤枉錢。

羊：買東西前要先格價，以免當了冤大頭。

猴：投資忌衝動，事前必須做好風險評估。

雞：得到家人助攻，感情生活可打破悶局。

狗：耐心聆聽別人的意見，生活易有得着。

豬：單身者加把勁，易跟意中人修成正果。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

姓名學與命運的關聯

古人認為，姓名不僅是一個人的符號，更與命運息息相關。在中國傳統文化中，命理學（如八字、紫微斗數等）認為人的命運由先天因素（如出生時間、地點）決定。

姓名學之所以顯得尤為重要，是因為它在中國傳統文化中承載了深厚的哲學思想和命理觀念。而姓名作為後天賦予的符號，被認為能夠對先天命理產生調節作用。

1.姓名與運勢的調節

八字決定了一個人的先天命格，而名字則是後天運勢的調節器。對於運勢不佳的人，通過改名可以調整命理中的不利因素，彌補先天命理的不足，增強運勢，帶來吉祥。

2.姓名與氣場的共振

音律和諧的名字能夠帶來積極的氣場，增強個人的魅力與親和力。相反，音律不和諧的名字可能會產生負面能量，影響人際關係和運勢。

3.姓名與文化的傳承

漢字本身蘊含着豐富的文化內涵，名字中的每一個字都可能承載着深刻的寓意。而在中國傳統文化中，姓名往往承載着家族的期望和傳承。

需要注意的是，改名只是改運的一種方式，不能過分依賴。真正的命運掌握在自己手中，良好的品德、積極的態度和不懈的努力才是改變人生的關鍵。