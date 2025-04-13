娛圈單打︱孖妹CP受歡迎　大台不妨跟吓風

無綫劇集《奪命提示》瘋狂大灑鹽花，成功引爆話題，劉穎鏇（Tiffany）與郭柏妍（Rosita）為咗查案，組成女團Double C，先後以貓女郎、白色晚裝、嬌俏空姐、啦啦隊、女僕水着、霸氣皮背心、瑜伽及「偽出浴Look」8大造型亮相，愈着愈少布，睇到麻甩仔心心眼！

妹仔大過主人婆，兩女搏命騷Quali，觀眾醉翁之意不在酒，集中喺拋胸露腰大長腿，究竟劇情好唔好睇，似乎冇乜人提。亦有部分道德L批評教壞細路，話拍到AV咁款，結果又招來好色之徒質問：你究竟有冇睇過AV㗎？

呢股鹽花風潮，甚至引來前港姐亞軍王卓淇出口，直指女藝人喺公開場合着咁少布唔係咁好，大台應該保護女藝人，仲以自己經歷為例，當年為咗宣傳劇集，着咗一條較短嘅裙褲，點知被拍成超近鏡特寫雙腿嘅短片放上網。

唉，阿女，今時唔同往日啦。大台劇集收視每況愈下，唔賣肉，恐怕更加冇Noise！再講吖，家陣啲女藝人個個都好醒目，識得做足防走光措施。呢，Tiffany同Rosita都對劇中造型好滿意，亦開心獲得咁大回響，所以啫，擔心只係多餘。

《奪》劇造就咗Double C上位，兩女日後仲可以拍住上賣廣告或登台，咁又開多一條財路，爽！話時話，家陣真係好興呢類GL劇Feel嘅孖妹組合，好似泰劇《我們的秘密》，兩位女主角鄺玲玲同Orm組成「LingOrm CP」，不停掘金，下個月又嚟香港舉行FM，仲話票價炒上過萬元一張，認真和味！大台不妨照Dup吖！