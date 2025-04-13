伊拉克行動倖存者參與　《戰役》沉浸式還原實時實戰

虛構美國未來內戰的電影《美帝崩裂》（Civil War）上年上映引起話題，充滿逼力的戰爭場面令人印象深刻。導演Alex Garland拍攝時曾邀請美軍海豹突擊隊前成員Ray Mendoza擔任軍事顧問，兩人再度合作聯手執導與編劇，推出新片《戰役》（Warfare），故事改編自一班美軍海豹突擊隊於2006年攻打伊拉克時被圍困的真實經歷，沉浸式還原實時實戰，由枯燥的監察與等待，到突如其來襲擊引發的血腥與恐慌，震耳欲聾的爆炸與子彈聲音，都深深震撼觀眾。

片中展現了美軍之間的情誼，但亦暴露殘酷現實，包括美軍對外國平民安危的侵犯、慌亂中的無能、最終反映出那場戰爭製造大量犧牲，但不知為了甚麼。導演Alex Garland透露，拍攝本片很大程度是被Ray想講述自己親身經歷的熱情所推動：「我哋有當地建築嘅一啲照片，但除此之外，就係做好多訪問。最初係Ray同我坐低傾成個禮拜，佢講晒自己記得嘅嘢出嚟。之後我哋再盡力搵多啲人做訪問。呢套電影係建基於記憶，但記憶好複雜，唔似影片咁，亦唔係一堆相。佢係好受時間影響，受壓力、創傷同震蕩之類影響。好多原因令記憶好難處理，但呢個係我哋僅有嘅嘢。我哋有一堆相，有目擊者紀錄，我哋先同Ray傾計，之後慢慢再一個人一個人咁加入去訪問。」

他指作為一個平民，經常聽到軍隊的事跡，會以為自己明白軍人，但其實會有距離，今次能夠拍攝這部電影，是一個榮譽與恩典。