4鏡仔開騷！Stanley晒肌跳辣身舞　Ian同Jer逆向玩守身如玉

人氣男團MIRROR的「禿鷹小隊」Ian(陳卓賢)、Jer(柳應廷)、Tiger(邱傲然)和Stanley(邱士縉)在西九竹翠公園舉行一連兩場露天音樂會《Wild and Gentle Live 2025》,昨晚(12日)頭場,這亦是他們首次以小隊名義開騷,肥仔梁業來睇騷支持。

4子開場先唱出小組歌《吃腐肉的鷹》響頭炮,騷肌擔當Stanley騷完手臂,再換上透視上衣跳唱自己新歌《Drunk in Love》時,與女Dancer大跳辣身舞步,動作火辣,之後Tiger加入,兩男再鬥跳拉丁舞。

之後Tiger除衫僅穿黑背心,用結他自彈自唱自己首《Alright 》和《Live The Way I Want 》,Tiger表示感謝天公作美,因為早上還下着大雨。

Jer就守身如玉,他笑言自己代表Gentle,所以西裝骨骨負責唱慢歌。他並首次現場唱出新歌《不要活成自己討厭的模樣》和《沒終點的青春》。原本Jer接着要介紹Stanley出場,但Jer忘記直接行入後台,令Stanley一面無奈自己行出場,Jer尷尬地說:「我唔記得呢part⋯」然後死兜:「我係入去請你出場。」

Ian共唱了4首個人作品,是全晚唱出最多自己歌一人。臨近尾聲是Band Song環節,4子換上皮褸皮褲連唱多首著名樂隊的經典歌,炒熱氣氛。

Jer表示最後揀唱五月天的《後來的我們》是他們一致的決定,代表他們心裏面的說話,「我哋秃鷹小組出咗一首歌就可以開騷,唔知仲有冇機會小組開騷,但會用盡滿分力去唱。」

4子在Encore環節直接走下台,沿途與粉絲擊掌,Stanley台下紮紮跳,Jer又企高唱非常High。