4鏡仔開騷！Stanley晒肌跳辣身舞　Ian同Jer逆向玩守身如玉

人氣男團MIRROR的「禿鷹小隊」Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）、Tiger（邱傲然）和Stanley（邱士縉）在西九竹翠公園舉行一連兩場露天音樂會《Wild and Gentle Live 2025》，昨晚（12日）頭場，這亦是他們首次以小隊名義開騷，肥仔梁業來睇騷支持。

4子開場先唱出小組歌《吃腐肉的鷹》響頭炮，騷肌擔當Stanley騷完手臂，再換上透視上衣跳唱自己新歌《Drunk in Love》時，與女Dancer大跳辣身舞步，動作火辣，之後Tiger加入，兩男再鬥跳拉丁舞。

之後Tiger除衫僅穿黑背心，用結他自彈自唱自己首《Alright 》和《Live The Way I Want 》，Tiger表示感謝天公作美，因為早上還下着大雨。

Jer就守身如玉，他笑言自己代表Gentle，所以西裝骨骨負責唱慢歌。他並首次現場唱出新歌《不要活成自己討厭的模樣》和《沒終點的青春》。原本Jer接着要介紹Stanley出場，但Jer忘記直接行入後台，令Stanley一面無奈自己行出場，Jer尷尬地說：「我唔記得呢part⋯」然後死兜：「我係入去請你出場。」

Ian共唱了4首個人作品，是全晚唱出最多自己歌一人。臨近尾聲是Band Song環節，4子換上皮褸皮褲連唱多首著名樂隊的經典歌，炒熱氣氛。

Jer表示最後揀唱五月天的《後來的我們》是他們一致的決定，代表他們心裏面的說話，「我哋秃鷹小組出咗一首歌就可以開騷，唔知仲有冇機會小組開騷，但會用盡滿分力去唱。」

4子在Encore環節直接走下台，沿途與粉絲擊掌，Stanley台下紮紮跳，Jer又企高唱非常High。