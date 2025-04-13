【心理測驗】測測你對物質的欲望程度？

你是否經常被琳瑯滿目的商品所吸引？你是否會為了收集心儀物品而一擲千金？又或者，你對物質的渴望很低，更注重精神上的滿足？每個人對物質的欲望程度都不同，你想知道你的物欲有多強嗎？來試試這個有趣的心理測試吧！

【問題】以下的圖片你認為是甚麼？

A. 印章

B. 香煙

C. 飲管

D. 顯微鏡

【答案分析】

A. 選擇印章的你……物欲等級【64%】

你並非追求大量物質的人，也不會因為便宜而囤積不需要的物品。但你對高品質、高品位的物品缺乏抵抗力，一旦發現就會忍不住想要擁有。你對好東西的渴望程度相當高。即使這些東西並非生活必須品，你也希望能將它們留在身邊。因此你可能不太擅長存錢。

B. 選擇香煙的你……物欲等級【88%】

你很容易對某些事物產生依賴，甚至上癮。如果沒有特別讓你着迷的東西，你的物欲可能接近於零。但若你找到了喜歡的東西，就會深陷其中，難以自拔。例如你可能會迷戀某個品牌、沉迷於收集首辦模型迷於購買化妝品、熱愛摩托車、追星等等，一旦開始，你的物欲就會變得非常強烈。

C. 選擇飲管的你……物欲等級【23%】

你不太會執着於物質的收集和擁有，但你更願意把錢花在享受和體驗上，例如品嘗美食、旅行、入住高級酒店、看演唱會、賭博等等。你也很慷慨，經常請客或送禮物給朋友。

D. 選擇顯微鏡的你……物欲等級【12%】

你深知物質終將消逝，也明白物品會隨着時間的推移散發舊的能量，影響自身的能量場。因此，即使你想要某樣東西，也會考慮到長遠的影響而選擇不購買。但若遇到真正讓你心動的物品，即使不太理性，也可以大膽嘗試購買。