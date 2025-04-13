【營事檔案】明太子拌洋葱豆角

明太子是日式料理中不可缺少的調味料之一，明太子蛋沙律、明太子焗帶子、明太子溫泉蛋拌烏冬等都是十分美味的菜式。而今次就將明太子成為涼拌菜的調味料，結合蔬菜的清脆口感，是一道任何時候食用都開胃的菜式。

涼拌菜是增加日常纖維攝取量的好辦法

豆角一般都常在中式菜式中出現，例如豆角炒肉碎、臘味炒豆角，甚至醃成酸豆角。豆角含有膳食纖維和多種維生素，如維生素C和維生素K。豆角和洋葱都是含有膳食纖維，兩者都有助於促進腸道健康，增加飽腹感。而都市人普遍都有纖維攝取不足的問題，而涼拌菜就十分方便隨時取出進食，可以輕易增加纖維攝取量。

洋葱含槲皮素可抗氧化

生洋葱味道辛辣，具有抵抗細胞氧化以達致抗氧化的特性，加熱煮熟後的洋葱甜味被帶出，同樣具有抗炎、抗氧化的特性。洋葱有如此強大的力量主要因當中含有類黃酮，槲皮素是洋葱含有黃酮類的一種，槲皮素有助抑制有害細菌的生長。除了洋葱以外，西蘭花、辣椒都是含有槲皮素的食物例子。

明太子拌洋葱豆角

材料：

洋葱 半個

豆角 100克

調味料：

明太子 2湯匙

生抽 2茶匙

麻油 1茶匙

鏗魚汁 1湯匙

做法：

1) 洋葱切絲、豆角切段備用

2) 洋葱及豆角用水焯3分鐘，盛出隔水

3) 洋葱及豆角放入雪櫃30分鐘以上

4) 將調味料拌勻

5) 加入洋葱及豆角拌勻，完成

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。