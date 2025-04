高海寧彈彈吓睇Coldplay　王力宏舊愛都有嚟

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay啟德騷昨晚最後一場,多位藝人把握最後機會朝聖。影帝任達華的老婆琦琦繼日前看完Coldplay後,日再於社交網上載照片,今次入場坐得比上次更前,而這次同行的是一名女友人,她留言表示:「這是香港近年最棒、最環保、最好聽、氣氛最好的演唱會、不能辜負,連看二場。」

高海寧亦有看Coldplay演唱會,她在社交網分享多條影片,可見她買了企位,High到多次跳動,她留言表示:「Coldplay Hong Kong,原本好想飛去第二度睇,但實在就唔到時間,香港又遲咗買唔到飛,以為今次無得去睇,點知朋友問我得唔得閒一起睇,I felt like I'm just so lucky。非常盡興又開心的一晚,完show即興約咗中學同學仔聚一聚傾舊時,想當年大家真係又單純又趣致。」此外,王力宏前女友、女團BY2成員Yumi孫雨亦分享在香港看Coldplay演唱會的影片,以高炒角度自拍穿低胸裝跟着偶像唱歌的畫面,「直擊我靈魂只有你coldplay,謝謝成為我的希望。」

另外,「實力唱將」李幸倪(Gin Lee)日前也捧英國樂隊Coldplay場,她在社交網分享High爆短片,興奮留言:「嚟過啟德做嘢幾次,睇Show係第一次,好新鮮嘅體驗,場館亦都好靚、好宏偉,地方好大要行好遠,第一次睇Coldplay,好有愛,好正,好靚,好開心,ok我詞窮,總之係一個好難忘嘅體驗。」