高海寧彈彈吓睇Coldplay　王力宏舊愛都有嚟

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay啟德騷昨晚最後一場，多位藝人把握最後機會朝聖。影帝任達華的老婆琦琦繼日前看完Coldplay後，日再於社交網上載照片，今次入場坐得比上次更前，而這次同行的是一名女友人，她留言表示：「這是香港近年最棒、最環保、最好聽、氣氛最好的演唱會、不能辜負，連看二場。」

高海寧亦有看Coldplay演唱會，她在社交網分享多條影片，可見她買了企位，High到多次跳動，她留言表示：「Coldplay Hong Kong，原本好想飛去第二度睇，但實在就唔到時間，香港又遲咗買唔到飛，以為今次無得去睇，點知朋友問我得唔得閒一起睇，I felt like I'm just so lucky。非常盡興又開心的一晚，完show即興約咗中學同學仔聚一聚傾舊時，想當年大家真係又單純又趣致。」此外，王力宏前女友、女團BY2成員Yumi孫雨亦分享在香港看Coldplay演唱會的影片，以高炒角度自拍穿低胸裝跟着偶像唱歌的畫面，「直擊我靈魂只有你coldplay，謝謝成為我的希望。」

另外，「實力唱將」李幸倪（Gin Lee）日前也捧英國樂隊Coldplay場，她在社交網分享High爆短片，興奮留言：「嚟過啟德做嘢幾次，睇Show係第一次，好新鮮嘅體驗，場館亦都好靚、好宏偉，地方好大要行好遠，第一次睇Coldplay，好有愛，好正，好靚，好開心，ok我詞窮，總之係一個好難忘嘅體驗。」