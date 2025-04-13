識郁趙薇終於現身　2大驚人變化隔空呼應林心如

內地女星趙薇於2021年8月突遭內地官方封殺，近年就算她發文，都是心經和一些瑣碎事。直到去年12月4日瓊瑤逝世當天，趙薇發文悼念瓊瑤：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」粉絲感動：「我就知道，小燕子會出現的。」同月28日趙薇再度發文宣布多年前已與黃有龍離婚，今年3月12日她過49歲生日才終於「現身」，PO出長髮素顏照。

然而本月20日是瓊瑤87歲冥誕，家屬今日（13日）起至5月11日，在台北舉行紀念展，「小燕子」趙薇為此睽違4年PO出影像動態，還有林心如、蘇有朋、金銘、蔣勤勤、張晨光、邱心志、秦嵐、張嘉倪等瓊瑤劇熟面孔助力宣傳。她於前日（11日）更進一步晒出影片，只見剪了短髮的她臉蛋變得圓潤，今次全是為了瓊瑤才「出關」，她說：「瓊瑤阿姨是傳奇，也是女性的驕傲，她在文學、影視和音樂上，都留下了濃墨重彩的篇章，讓我們以聆聽她的歌曲，感受生命的奇妙與恢弘，共赴韶華。」

因捧場Lisa的19禁騷騷也飽受封殺之苦的張嘉倪，消失演藝圈1年半，剛於本月11日現身活動，曾演瓊瑤劇《又見一簾幽夢》的她昨天PO出影片：「在這些經典旋律裡，回憶瓊瑤阿姨帶給我們的青春、愛和勇氣。」而當年《婉君》、《青青河邊草》的童星金銘現已44歲，她也參與宣傳：「讓我們用音樂和記憶，向瓊瑤阿姨致敬，向青春告白！」