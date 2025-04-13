Anson Lo「蜜照」流出　又攬又咀玩伸脷

人氣組合MIRROR成員Anson Lo在社交網分享「蜜照」，連Po 9張和愛犬Amber的「同車」相，見他和Amber相當癡纏，又攬又咀仲玩埋伸脷，令「神徒」（粉絲暱稱）大為羨慕，高呼狗狗可和偶像有肌膚之親，真係做狗好過做人。而「神徒」為投Anson Lo所好，深知他愛毛孩，及為慶祝7月7日為「教主」的「29+1」生日，慶生應援第一擊則是大搞人寵慈善行。

活動將於7月5號假西九文化區舉行，屆時「神徒」可參與挑戰「最大規模狗狗掌印展示」的世界紀錄，獻出狗狗獨一無二的掌印，合力創造愛的祝福贈教主外，活動所得善款將捐給本地動物福利同慈善機構，應援兼做善事一舉兩得。

另外，國際後援會還將舉行生日嘉年華，現場設有一系列以教主為主題的遊戲攤位，及粉紅色為主題小食，包括迷你雞蛋仔、棉花糖同雪糕等，兼且還有巨型吹氣公仔Huge Anson及 Huge Amber供「神徒」打卡打到手軟。

跟「教主」同樣愛狗的還有隊友Anson Kong（AK），近日有為流浪動物謀福利的機構在社交網公開鳴謝AK及其粉絲「生粉」的善心，捐助5,000元支持流浪犬「花師奶」的醫療費用，令可憐的毛孩得到救援及感受到人間有愛。