李佳芯開新劇唱埋主題曲？拍拖持開放態度唔怕玩Long D

已離巢的視后李佳芯（Ali）今日（13日）現身西九文化區出席步行活動，更在台上挑戰啦啦隊動作，問到挑戰的感受，她表示啦啦隊員錫住她，只教她簡單的動作，最緊要做適合自己的事，她指自己曾在大學上莊時做過類似的，但她多只負責嗌口號，反而在以前陸運會喜歡跑4x100。問到她是否手腳不協調，她指相比起按照舞步來跳，自己更喜歡自由地跟隨音樂節奏起舞。

談及她即將開拍新劇，Ali指很多細節還在討論中，當然開心能與好朋友兼好拍檔黎諾懿合作，同時亦對與其他地方的演員或製作單位合作感到有興趣和新鮮感，她透露將於6月尾左右到馬來西亞開始拍攝，為期約2個多月。

問到會否為劇集唱主題曲，Ali表示未知馬來西亞當地的安排，直言自己雖欠缺唱Live的經驗，但若然是有時間準備的錄音，自己則非常之有信心。而問到與黎諾懿在《BB來了》飾演過情侶，會否挑戰飾演其他關係，她說：「（母子？）喂啊，點解佢唔可以係Daddy或者哥哥，（SugarDaddy？)佢去到個個Level啦（仇人敵對呢？）互相撕殺個啲都幾好喎。」

而工作室發展方面，Ali表示之前能遇到一群能共同進退的人已經很難得，其後發展的際遇和人員都需要時間，最重要做好自己先。至於感情方面，Ali表示暫時努力工作，想發掘自己的可能性，感情事隨緣，但會對感情抱持住樂觀、正面、開心和開放的態度，都希望能遇到個可以交心的人，亦坦言不介意Long d，較注重心靈上的溝通。