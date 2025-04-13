南美風味　香氣馥郁誘人

想感受熱情的風土人情，很多人會選擇南美洲，好似阿根廷、巴西、巴拉圭和秘魯等地。若然是旅遊初哥未敢挑戰，又或想近距離感受南美風情，中環近日就有主打阿根廷風味的餐廳開業，同時有巴西日系餐廳推出新菜單，讓大家細味南美洲獨特的餐飲。

伊利近街：阿根廷扒房

不少人對阿根廷美食感到陌生，其實當地的飲食吸收了意大利、西班牙、地中海和印第安人等元素，具有自己獨特風格。中環新開的阿根廷扒房創辦人Johnny Glover指阿根廷畜牧業發達，無論是在家或是到餐廳，當地人都鍾愛吃烤肉和各款肉類菜式。新店特別請來南美裔廚藝總監Billy Otis坐鎮，帶來傳統的肉類風味。大家坐在吧枱位置上，可以近距離看大廚用西班牙Josper燒烤爐配阿根廷烹調技術處理各款肉食。

平常我們吃牛扒，大多以肉眼或西冷為主，大廚指南美人最愛牛臀腰肉蓋部位，這個位置又稱上腰脊心，肉質結實富肉汁，脂肪適中有口感。200日穀飼黑安格斯牛臀蓋扒先慢煮後煙熏，逼出多餘油脂，鎖實香氣和肉汁，再放入烤爐內高溫炙燒表面，取出切薄片後淋上傳統的阿根廷青醬即成。大家亦可選擇相同部位的澳洲21日乾式熟成黑安格斯或澳洲和牛M9+款式，各具口感和風味。此外，餐廳亦供應1公斤T骨牛扒和1.2公斤斧頭巨扒，配自家製的醬汁，是不錯的分享菜。

餐廳除了肉扒外，還供應多款地道小食，好似阿根廷街頭美食之一的香口餡的，這裏的肉餡是慢煮牛肉碎，另一款以Provoleta芝士和菠菜作餡，配青醬或秘魯紅洋葱醬，惹味得很。佐酒的話推介各式串燒，自家製西班牙豬牛肉腸和熟成牛肉經燒烤後，肉香四溢。虎蝦串燒彈牙鮮嫩而帶焦香，配阿根廷的佳釀，滋味沛然。最後來一口炸到金黃香脆的西班牙油條，油條蘸加入橙皮碎的黑朱古力醬，散發淡淡橙香，令人回味。

卑利街：巴西日系風

有說自1960年代起，日本鼓勵國人移民到海外工作，當時有大量日本人選擇前往巴西，現時有過百萬的巴西日裔人在當地安居樂業，並將自家的飲食文化和巴西融合，打造出別具富獨特氣息的巴西日菜。中環巴西日式餐廳及酒吧近日推出由行政總廚Gustavo Enrique Vargas Mora精心設計的全新菜單，菜式以巴西和南美洲風格打造，同時糅合日菜元素。

南美刺身種類繁多，搭配的醬汁各有特色。好似日本甜蝦刺身配加入巴西酸葉、杧果和昆布汁等調配的酸汁，蝦肉鮮甜味突出。以亞馬遜地區食材作靈感的三文魚刺身，配巴西莓、柚子醬油和腰果忌廉等混合汁，酸甜香辣。加柚子胡椒和青檸醃製的海鮮他他，伴餃子皮脆片，層次豐富。

巴西燒烤名聞遐邇，北海道豬腩肉加香料醃製再低溫慢烤，配煙熏紅椒和葱蒜調配的醬汁，入口即化。炭烤迷你羅馬生菜表面鋪滿鰹魚忌廉醬、麵包糠和帕爾馬芝士，爽脆富煙熏香。甜點則有以日本庭園作靈感的Zen Garden，扮泥土的黑朱古力放上綠茶海綿蛋糕，以乳酪和炭烤焙茶雪糕點綴，吸睛香甜。巴西風味法式多士配松露混合漿果醬，再加點莓果，酸甜減膩。