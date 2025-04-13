葉翠翠家住3,000呎獨立屋得來不易　自揭曾住劏房：仲細過我依家張床褥！

前港姐冠軍葉翠翠與年長6歲的建築師周曉東（Raymond）結婚9年，2人育有3子。日前翠翠接受訪問自爆近年兩度受抑鬱症折磨，有過輕生念頭於鬼門關徘徊，而細仔和丈夫亦曾患上大病。翠翠再接受訪問，透露做KOL後年生活有很大改善，感慨現時瞓的床，比以前所住的單位更大！而翻看翠翠的社交平台，其丈夫已有3年沒有放夫妻合照，令人揣測二人婚姻關係有變，節目上翠翠亦罕談老公，其中一個表現亦印證老公好錫老婆。

翠翠於2017年提早跟無綫解約後，便轉投KOL事業，有傳月入高峰期賺達7位數，2019年以6,900萬元購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅樓三層高兼擁私人花園。訪問中，翠翠直言現有能力隨心所欲購物，被問到對自己的成績是否感到驕傲，她說：「我係會驕傲。我買咗屋搬入去住，好記得第一、二晚好感觸，我瞓喺自己張主人房上面，普通標準床褥，一米八乘兩米嘅床褥，跟住我20年前住嗰間屋仲細過我依家嗰張床褥。唔可以叫屋，即係依家叫嘅劏房，以前叫套房，20歲開始住嗰啲房，我真係用咗20年行到嚟呢度，人生冇白過。」

為照顧家庭，翠翠現時直播市場已放緩，亦沒有時間拍短頻全力進軍內地市場，故此改為推出自家品牌，售賣女性產品，亦取得理想營業額。翠翠事業愈做愈好，她透露老公曾跟她說過一番說話，回憶起仍一臉甜絲絲說：「我先生曾經話過我，你收支同你收入係唔平衡呀，你聽到咁，通常都係話大使啦，其實佢係話，你賺咁多錢，使唔使咁慳呀？」見翠翠流露愉快的表情，相信二人關係仍相當甜蜜。