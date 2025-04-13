米奇洛基被趕出真人騷　恐同被警告後再威嚇屋友

於漫威超級英雄片《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）飾演奸角「喪鞭」的美國過氣男星米奇洛基（Mickey Rourke），早前參加名人同屋真人騷《名人老大哥英國版》（Celebrity Big Brother UK），繼發表恐同言論收到警告後，再因威嚇屋友Chris Hughes被趕出真人騷。電視台發言人昨日表示：「米奇洛基因繼續使用不適當的語言以及作出不可接受的行為，與節目製作方商議後，同意今晚離開《名人老大哥》大屋。」據稱兩人並無肢體衝突。

米奇早前於節目中得悉同屋的21歲女星JoJo Siwa是同性戀者後，向她表示：「如果我留多4日，你就唔會再係同志。」其後米奇又指要將女同性戀者投票踢走，又故意在JoJo面前使用恐同的相關語：「我想食支煙（fag、亦是同志貶詞）……我唔係同你講。」另一屋友Chris出言維護JoJo，米奇其後收到節目製作方的初次警告，今次又再次與Chris衝突，導致被趕出屋。而曾與米奇合作電影《女孩》（Girl）的美國女星Bella Thorne亦於社交網站鬧爆他，透露拍攝期間被對方借機性虐敲打下體。