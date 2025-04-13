陳展鵬唔怕七年之癢　放閃冧爆單文柔：係養大你個養！

藝人陳展鵬及單文柔今日（13日）夫妻檔出席鑽飾活動，單文柔一身貴氣打扮閃爆全場，且大方笑說：「今日選嘅鑽飾全部都係長條形，拉瘦晒成個人，哈哈！」他們笑言今天悉心打扮，原來今年10月便踏入「七年之癢」，展鵬放閃說：「都唔係嗰個癢，係我養大咗你（單文柔）7年，養到你肥肥白白。鑽石嘛，梗係好『圓』美啦。」

談到4月19日單文柔迎來35歲生日，展鵬謂：「等陣你入去揀禮物（鑽飾）啦，不過張單寄畀你之嘛、哈哈！到時我梗係送驚喜啦，小豬比（囡囡）係創作總監同娛樂組組長，佢會諗定畀意見我。」他笑指有人生日，囡囡會特別開心：「佢話想去主題樂園食飯，其實係滿足佢要求，而且諗啲嘢好有想像力，我要拉番佢落嚟先得！」

他又指囡囡每日要求他們「交戲」，鬼主意多多：「好似佢會話自己未做晒功課，我哋就要配合去辦個好嬲嘅樣。昨晚佢又要我哋玩生BB遊戲，叫媽咪扮孕婦，而我就扮醫生同爸爸，佢就負責演護士及姐姐，抱起個BB。（佢好恨做家姐？）你又放心，佢日日嘅角色扮演都唔同，曾經講過話想我哋生個姐姐畀佢，等佢可以做妹妹添呀，而今日我哋就仲未收到劇本。」

談到新工作安排，展鵬透露下月才開劇，不過由於簽了保密協議，未能多作透露：「只可以話做緊運動，改善緊身形去配合角色造型。今次反差都幾大，但好切合我依家做緊嘅職業。（扮演藝人？）唔訪時我再答你啦，真係唔講得住呀。」