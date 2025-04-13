X3 M50 xDrive快穩勁X3 20 xDrive淡「定」有錢剩

慢慢開始有些已轉揸電動車的車主，又轉揸番「油車」以內燃引擎為核心動力的汽油車。大部分都是因一個原因，操控感駕駛感作祟。無可否認，汽油車所提供的駕駛享受，是電動車無可比疑的，這一點「過來人」必懂。睇番香港市場，現在推出的汽油車大都已經電氣化，至低限度都藉由48V輕混能技術來提升效能，像BMW全新第4代X3便是其中之一。

早前筆者便有機會一次過連試兩款新X3型號 — X3 20 xDrive及X3 M50 xDrive。兩者都車載xDrive智能四輪驅動系統及八前速Steptronic自動波箱，但配上不同的動力心臟及底盤技術，帶來不同性能和動態操控表現。

先說後者，X3 M50 xDrive作為第4代X3系列的性能之作，便搭載了M Performance型號中最強大的3.0L直六雙渦輪增壓引擎連48V輕混能，最大馬力398hp，並且可以按着軚環後方的「-」撥片約3秒左右，啟動附設的Boost功能，換取10秒full power(580Nm最大扭力) 瞬間加速力，完成0-100km/h加速只需4.6秒。當然其底盤技術亦是M專屬，更輕量之餘同時增加剛性，後軸輪距亦更寬，配合經專門調校的M主動式懸掛系統及後軸電子限滑差速器，由車身控制到過彎動態操控都與強勁的動力相當匹配。愈是駕駛得進取，那種靈活得來又好穩定和舒適的感覺可說是高到一點，尤其是切換至Sport模式，開埋Boost，又快又穩。

至於前者X3 20 xDrive則配上提高了剛性及前軸的傾斜角度經重新調校後增加了19%的全面升級底盤，加上搭載2.0L直四雙渦輪增壓引擎連48V輕混能，最大馬力及扭力分別190hp和310Nm，8.5秒完成0-100km/h。駕駛感相對地斯文淡定得來，轉向反應靈活從容，輕鬆穩紮。雖然有提供「運動」和「個人專屬」模式，個人偏向享受「節能」模式帶來尤為輕鬆舒適的駕乘操控。售價方面，兩者相差約$45萬，X3 20 xDrive可視為更平易近人的日常代步四驅之選。

唯一挑剔位，新X3的My Modes駕駛模式鍵，雖是設在波棍台後方，駕駛期間隨時按需要按下，頗就手。但該按鍵僅屬進入My Modes的便捷鍵，不具備切換功能，按下後須透過中央觸控屏幕自動彈出的My Modes介面點選駕駛模式，或多或少容易令駕駛者分心。還是喜歡傳統齋按鍵便可切換模式的直截了當設計。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：雙渦輪增壓配48V輕混能配直四(X3 20 xDrive) / 直六(X3 M50 xDrive)

容積：1,998c.c (X3 20 xDrive) .；2,998c.c.(X3 M50 xDrive)

最大馬力：190hp(X3 20 xDrive) ；398hp(X3 M50 xDrive)

最大扭力(啟用Boost模式)：310Nm@1,500-4,000rpm(X3 20 xDrive) ；580Nm@1,900 - 4,800rpm(X3 M50 xDrive)

傳動：8前速Steptronic自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0-100km/h：8.5秒(X3 20 xDrive) ；4.6秒(X3 M50 xDrive)

綜合油耗(WLTP)：6.9-7.6L/100km(X3 20 xDrive) ；7.7-8.3L/100km(X3 M50 xDrive)

車身體積：4,755×1,920×1,660mm(長×闊×高)