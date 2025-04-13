劉佩玥慘成眾人攻擊對象　願孖郭柏妍劉穎鏇組「魔音女團」

視帝陳山聰、張振朗、劉穎鏇、劉佩玥、郭柏妍等（13日）出席無綫熱播劇《奪命提示》宣傳活動，眾人在台上大玩吹風機攻擊，希望向觀眾呈現拍劇時被吹風機吹住仍要不眨眼演戲的難度，結果振朗和劉佩玥慘成攻擊對象，被吹到頭髮亂了，引來台下觀眾捧腹大笑。

談到成為攻擊目標，劉佩玥笑指並不介意並覺得好玩，最擔心是吹甩她頭上那片假髮。劉穎鏇則表示拍攝時要同時開槍、被吹風機吹，要不眨眼演戲不容易。談到她與郭柏妍上次宣傳是以劇中女團裝束示人，今日穿回正裝是否比較舒服？她坦言該次純粹希望將角色更完整地呈現給觀眾欣賞，自己並不介意。談到劇中有劉穎鏇與郭柏妍獻「魔音」，劉佩玥即大爆父母也有收看該幕：「話覺得佢哋好得意，仲問點解無我份，但轉頭就笑話正常，因為我唔使唱歌已經係魔音。」問到三人會否開直播以魔音合唱？她們也笑指若收視好可以考慮。

談到現在做宣傳玩得愈來愈激，山聰認為這樣才有新鮮感，又笑指知道劉佩玥玩得才會瘋狂攻擊她，相信對方不會嬲。問到有否試過被玩到嬲？他笑謂：「冇，通常係我玩人，哈哈！（冇底線？）除咗除褲乜都得。」問到會否有膽量於宣傳時玩高層？振朗即笑稱若夠膽做，將會是自己演藝生涯最後一次宣傳。他表示劇組為了令槍戰畫更有動感，以吹風機吹向演員，今次可讓觀眾知道他們拍攝時的實況。他又大讚劇中幾位女演員賣力，因大多數情況也是穿背心短褲，沒有位置攝護墊，結果打鬥場面經常要硬食受傷。