《The Simpsons》 美式幽默　席捲街頭時尚

日本選物店Green Parks推出與經典動畫《The Simpsons》的首個聯名系列，包括印花T-shirt、連帽衫、配件等共7款產品，即日起於日本全國實體門市及網站STRIPE CLUB上市，勢必成為潮流愛好者的收藏目標。《The Simpsons》自1989年開播以來，以諷刺社會時事的黑色幽默風靡全球。今次Green Parks以劇中標誌性角色與場景為靈感，打造兼具街頭感與戲謔風格的單品。最吸睛單品首推印上《The Simpsons》一家的印花上衣，採用現今流行的Pigment Dye技術，顏色特別鮮明。另一款T-shirt則在袖口印上Bart Simpson、滑板以及冬甩等經典元素，設計充滿街頭潮流風格。系列更包括採用「發泡印花技術」的T-shirt，模擬Bart Simpson用噴漆塗鴉的惡作劇效果，還有一款在背面印上三兄妹的圖案，趣味十足。配飾方面，推出閃面並印有角色圖案的索繩袋，以及刺繡帽子等單品，為夏季造型畫龍點睛。