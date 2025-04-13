姚焯菲想約齊After Class食飯　鍾柔美否認有走堂

歌手吳若希（Jenny）、姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）今日（13日）現身沙田出席音樂活動。Chantel表演彈琴和唱歌，Yumi則表演吹色士風和唱歌，最後兩人更合唱《女神》。Yumi表示是第一次在公眾面前表演色士風，因此很緊張。Chantel坦言自己學習鋼琴多年，但並沒有考級，因為自己多偏向自彈自唱。

問到Chantel會否回到外國讀書，她指不用回新西蘭，而之後讀書方向則未有消息公布，仍然與公司商討中，要確定哪處讀書最適合自己。而Yumi早前被傳走堂不上學，她澄清自己一直有上堂，除非工作等突發情況才會請假，相信是因為自己上學時戴口罩戴眼鏡戴帽有關，所以被同學誤會自己走堂：「我想做翻一個普通學生嘅本分，即係我唔想因為我工作或者出面嘅身份影響到我做學生呢個本分，我希望返到學校呢，就正正常常做一個普通人。」

至於有關好姊妹炎明熹（Gigi）自爆情緒崩潰喊住過生日一事，她們指都有向Gigi發送祝賀生日的短訊，Chantel表示：「我諗佢係感動，即係自己有成長咗咁樣，但係我覺得冇乜嘢嘅。」並指一直都有4人相約飯局，但可惜時間夾不上，一直未能成事。問到她們有沒有擔心Gigi ，Chantel表示：「其實佢不嬲都係一個幾正面嘅人，所以我都唔會太擔心，大家都唔需要太擔心，因為佢都比較感性，即係佢都容易有啲好深嘅感受，但係又唔係情緒有問題囉。」

同場的吳若希演唱了兩首歌，她透露正在學習鋼琴，坦言因小時候沒有能力故學不了，所以現在有時間和能力便去學，而兩個孩子亦在學習鋼琴。另外，她表示今年的目標是出細碟，更透露會找鋼琴師合作。問到是否公司幫手出，她指：「當然啦。（知唔知JW要自己出錢出歌。）唔知啊，可能我哋唔同唱片公司。」笑問Jinny仍是唱片一姐嗎，她笑答她是公司最遲簽約的，變成了年紀最大的小師妹。