慾海尋Leg　極度誘惑

引誘男士有乜計？騷一騷修長美腿咪得囉！（互聯網）

對男士嚟講，除咗美貌、美乳、美尻之外，美腿一樣咁吸睛，若然襯埋魚網黑絲同斗零高跟鞋，魅力更加係沒法擋，甚至令人想入非非！究竟喺情色世界入面有乜嘢話題同「Leg」（腿）有關呢？

Leg Work 唔係跑腿

聽到「Legwork」呢個字，一般人都會諗起跑腿、外勤工作等意思，但若然「Leg」同「Work」唔係連埋一齊，就會變咗情色俚語，意思係指男士兵器喺伴侶兩腿或兩瓣臀肉之間反覆磨擦，從而達致發射升空嘅行為，千祈咪搞錯！

「Leg Man」係另一個同「Leg」有關嘅情色俚語，大家又估吓係乜嘢意思呢？原來係指對女性雙腿特別迷戀嘅男士，即係戀足癖。值得一提，唔係男人先鍾意長腿，根據波蘭一間大學進行嘅調查發現，無論男女都覺得長腿異性特別吸引，由此可見愛腿之心人皆有之。

Leg Lock 餐枱專享

美國有項調查發現，除咗睡床同梳化之外，好多男女會喺餐枱上曳曳，既然係咁，有冇一招體位可以令交歡過程變得更暢快？答案就係「Leg Lock」！玩法好簡單，女方先坐喺餐枱邊緣，擘大對腳，雙手向後撐住枱面，以取得平衡，男方只需要企喺女方面前，挺起兵器，就可以直搗水簾洞，而女方喺呢個時候要將雙腿緊扣對方大髀，藉此控制活塞運動嘅節奏同力度，換言之，男女雙方都能夠喺曳曳過程中獲得掌控權，從而獲得更多快感。

《Jack's Playground: Leg Show》經典之作

鍾意睇美腿嘅四仔迷，有邊套經典作品不容錯過？由Digital Playground喺2007年推出嘅《Jack's Playground: Leg Show》，係AVN嚴選500套必睇四仔之一，絕對有資格上榜！影片由Robby D.執導，搵嚟Audrey Bitoni、Alexis Love、Teagan Presley等索女孭飛，呢班脫星除咗靠長腿食胡，各人更身懷床上絕技，難怪坊間反應極好，更加喺多個四仔頒獎禮上獲得最佳四仔、最佳攝影、最佳性愛演出等提名。

《超性感美腿的G奶美女》

修長美腿已夠吸睛，襯埋G奶同蛇腰，諗起都覺得正！邊位AV女優有副咁正嘅偈？筆者第一時間諗起片廠JFC喺舊年10月推出嘅《超性感美腿的G奶美女》，事關女主角綾瀨心唔止青春逼人，仲擁有一副三圍數字係37G-24-35嘅魔鬼身材，配合埋連場激情床戰，睇到大量AV迷流晒口水！查實喺2022年6月加入AV界嘅綾瀨心，來頭唔細，初出道已先後獲得E-BODY、kawaii*、Fitch呢3間片廠提供專屬合約，及至2023年演出由h.m.p製作嘅《不自覺地勾引男人的巨乳》，更喺FANZA年度銷量榜位列第6名添！