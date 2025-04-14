【是日通勝】

農曆三月十七

乙巳年 庚辰月 癸丑日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、捕捉、納畜

忌：詞訟、動土、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：14、36、48

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

金牛座：事業運上升，財運特別好，生活稱心如意。

雙子座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

巨蟹座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

獅子座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

處女座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

天秤座：財運差，易因利益分配不均而跟某人爭執。

天蠍座：社交運強，多與不同人互動，助啟發思考。

人馬座：人際關係出問題，慎防在不自覺下得罪人。

山羊座：手頭緊絀，節省開支成為刻不容緩的任務。

水瓶座：工作上勿糾纏於細節問題，避免因小失大。

雙魚座：換個新形象示人，可提升魅力，催旺桃花。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）羊 易出錯

鼠：對自身能力有懷疑，遇到難題易退縮。

牛：勤能補拙，正面心態為事業帶來轉機。

虎：遺失貴重物品的機會高，要注意防盜。

兔：桃花較弱，緣分未到，脫單要有耐性。

龍：運勢一般，勿被感情問題牽着鼻子走。

蛇：事業發展停滯不前，自覺性有待提升。

馬：人際關係不太好，過分八卦會有麻煩。

羊：是日沖煞，無論做甚麼都要醒醒定定。

猴：工作運差，容易犯錯，需要保持警覺。

雞：事業運上升，求職轉工易有滿意結果。

狗：易遭小人暗算，與人合作要特別小心。

豬：精神不佳，判斷力差，容易做錯決定。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

生死有命 富貴由天

一次更替，盛世不再，有些專家稱玄學並非精密科學，請問坊間大德們，怎樣證明玄學不是精密科學呢？

我想找出理據，如以前凡是癌症一定是絕症，沒有得救是肯定答案，看看現今又怎樣，不停有新的治療方法及藥物面世，擊破了前人的說法。

正所謂「天下萬物皆為藥」，現今Al智能的發展一日千里，讓我們有機會找出之前一些人覺得沒有可能的事情。

對於那些捧到自己像先知一樣，能言人所未言的所謂「神人」，應明白「凡事留一線，日後好相見」。為了追求名利榮辱，心眼裏甚麼因果也不去理會，只會自食其果。

「為名奪利數十載，一縷青煙化塵埃。」可惜有些人已迷失本性，叫也叫不醒，他們的賺錢手段已成習慣了，每天起床都在擔心失去了存在感。

有句話想深一層是很有哲理的，「江山易改，本性難移」，萬里長城再堅固也可以靠人工克服，人的性格要比長城更難改變，但這句話是留有餘地，「難移」並不是不能移，移動後便有運行。換言之，所謂專家不應妄下「不可能」的判斷，說話不要講得沒有餘地。

人有人算，天有天算，人算不如天算。