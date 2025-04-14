葉璇哭乾眼淚　停工照顧癌父

前無綫花旦葉璇，形象硬朗，以往留港發展時遇上任何負面消息都能冷靜應對，名副其實是打不死女漢子，然而談到父親被癌魔折磨，她即情緒崩潰，直指爸爸是自己的「軟肋」，那怕失去一切，亦想換回對方身體健康。

葉璇（Michelle）去年初突然接獲爸爸來電，指腹痛維持了40多天，在內地一間小型醫院確診胃炎，但她深感事態不妙，急忙送父親到另一間較可靠的醫院接受身體檢查，結果證實患上癌症，她接到消息頓時不懂反應。談到父女情，Michelle坦言：「由細到大冇乜一齊生活過，一年都未必見到一次，有啲嘢以為唔使還嘅，但真正面對問題時，會令你不由自主咁去做好多嘢，血濃於水就係咁簡單喇！」

於是Michelle暫停所有工作，低調陪爸爸來港就醫：「間醫院喺山頂，我就喺附近租咗地方住，每日上山落山探佢兩次，搞到腳骨力好好，餵佢食嘢試溫度，抹身處理，一切我都親力親為。記得當時我成日燉豬肉汁畀佢飲，我住嘅地方廚房係共用嘅，有位男士見我喺度整嘢食就撩我傾偈，搞到我失神倒瀉晒，我即刻衝咗入房狂喊，當時豬肉汁係爸爸條命嚟，我嘅唔小心搞到佢嗰日冇嘢食喇！」

這段日子Michelle流乾了「成世人嘅眼淚」，而葉父的病情更直接影響到她的健康狀況：「瞓唔到覺，半夜就喺度查資料，睇吓有乜新藥同治療方式，變咗呢方面業餘界別嘅專家。我都多咗少少白頭髮，仲產生內分泌問題，早排我返去內地休息，精神狀況好番啲喇。」幸而在這個最艱難的時期，她的圈外男友不時在身邊打氣，讓她找到依靠：「佢仲要幫手照顧我爸爸，多謝佢嘅理解同包容。（外面傳你結咗婚？）冇，不過我哋同已婚冇分別，最緊要有個伴啫！」

自小缺家庭溫暖

提到於直播中自爆遭保母搶家產一事，Michelle表示沒有再理會對方，亦沒有再見面：「佢一鬧我爸爸，我心情就唔好，就會好傷心，所以我都忍痛惟有退後啲，減少去探望爸爸，每個人嘅目的唔同，其他人嘅目的係想要其他嘅嘢，我嘅目的係想爸爸安心養病，所以嘅寧可退後啲。」強調自己不是貪父親的財產：「我可以一個仙都唔要，我覺得最重要係爸爸嘅病可以好番。」

不得不承認，Michelle父母緣薄，她好像從沒感受過豐足的家庭溫暖：「父母好早就分開咗，而我屋企嘅格言係，只要大家活得幸福就互相不多作打擾。我13歲被送到美國讀書，開始自己一個人住，有朋友認為我爸爸有啲不負責任，但我覺得係佢鍛煉出我冇有怕嘅性格，況且佢都有養我，冇佢就冇我啦！我嘅處境好似人哋色盲一樣，從來冇見過彩色世界，就唔理解自己同其他人比較嘅唔一樣。」

為了照顧病榻上的爸爸，Michelle叫停所有的片約邀請，曾憑演出電影《意外》奪金像獎最佳女配角殊榮的她，完全不覺有所損失：「可能以前喺香港發展，大家會覺得我好有野心，但坦白講，我從來唔覺得自己嘅工作有啲乜咁了不起，只係覺得有工作就要做好佢啫，根本冇定界線要自己達到乜目標，或者搵到幾多錢先滿足。依家在我嚟講，爸爸先係最重要！」

張敬軒晚宴騷有求必應 放慢腳步陪家人

葉璇為照顧病父決定停工，同樣孝順的張敬軒，自3月初現身灣仔海濱為Busking的樂隊The Flame打氣後，再鮮有公開露面。而近日他擔任某公司10周年晚宴的表演嘉賓，獻唱多首經典金曲及跟現場員工打成一片，影相、握手有求必應，成為當晚的「最受歡迎男歌手」。

軒仔放慢工作上的步伐，相信跟忙照顧年邁雙親有關。今年2月1日牛一時，他曾透露生日願望是「父母冇穿冇爛」，當時因媽咪要到日本旅行，所以他向公司請了3星期假，獨力陪伴行動不便的父親。其實去年底時，他曾透露父親接受眼科手術，令他非常擔心，更諗到「退休」，他坦言若退休，並非不想再唱歌，而是為了家人，他說：「記得十幾年前，媽咪做過開腦手術，嗰時都要停工8個月，屋企人行先，同父母關係有今生冇來世嘛！」