搞笑節目醜化《白蓮會》女星Aimee Lou Wood大板牙　本人轟刻薄

人氣HBO劇《白蓮會》（The White Lotus）英國女星Aimee Lou Wood擁有標誌性的大板牙，成為美國長壽搞笑節目《周末直播》（Saturday Night Live）的惡搞對象，上集其中一個諷刺美國總統特朗普（Donald Trump）的環節《The White POTUS》（白美國總統）戲仿《白蓮會》，女諧星Sarah Sherman戴上誇張大板牙道具扮成Aimee劇中的角色，以浮誇英國口音白痴地問：「氟化物？係咩嚟？」

翌日Aimee於社交網站即時動態批評《周末直播》，寫到：「趁我喺誠實狀態，我的確覺得《周末直播》好刻薄同唔好笑。（我依家覺得理直氣壯，一陣可能刪除）」她又表示：「真係好遺憾，幾個禮拜前我仲覺得節目好睇。冇錯，係可以玩嘢，呢個係節目宗旨，但應該有啲更聰明，更細緻，冇咁低俗嘅方法？」她同時澄清網上傳聞，指HBO公司中沒有人嫌她醜。

網友紛紛留言鼓勵Aimee：「唔好刪除，佢哋係好刻薄同唔好笑，大聲講出嚟可以攞走佢哋力量。」另一網友表示：「我同意，環節其他角色都係被嘲諷嘅政客，唯一同政治無關就係Chelsea角色，佢哋純粹只係笑你個樣同口音，係非常XX同唔應該。」其後Aimee再上載將樣子改成大眼大口的濾鏡自拍，交代：「我收到《周末直播》嘅道歉。」