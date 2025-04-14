4鏡仔尾場力撐姜濤承力強　揸緊自己會律己以嚴

男團MIRROR 4位成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）組成的「禿鷹小組」昨晚（13日）在西九竹翠公園舉行戶外音樂會尾場，一眾MIRROR隊友包括AK、Lokman、Jeremy、Frankie和Alton亦有來捧場。

於首場表演期時興奮「隊啤」的Tiger，昨晚於台上再次高舉啤酒大叫「大家飲杯」並笑謂：「呢個場地好過癮，鍾意點都得，有酒飲，飲多啲，唔可以嘥！」至於前晚忘記介紹Stanley出場的Jer，昨晚在台上強調要介紹對方登場，Stanley上台後即笑指要多謝他。期間4子拿起結他自彈自唱出多首歌曲，在唱完《活著Viva》後，Stanley問觀眾有否覺得Tiger很？Tiger即笑指型的代價就是攰。之後4子又憑歌寄意，以五月天的《後來的我們》跟MIRROR其他隊友訴心聲。在完場時，大會播出「夜粥組」成員Lokman和AK等的錄音，當中更提到會開騷，透露稍後有好消息公布。

4子於騷後受訪，Stanley直言要多謝上天給予好天氣，因前日下午天氣惡劣，幸開騷前一小時便停雨，坦言搞戶外騷最擔心的就是這種狀況，又指首場太興奮而忘詞，今場發揮相對穩定，提到他今次未有除衫騷肌，他笑指除衫與否也沒太大分別，身旁Jer即大爆他覺得穿透視裝會較誘人，至於同樣也穿透視的Tiger被問到會否擔心與Stanley比了下去？他說：「我成日都話我大隻過佢，佢都話我大隻過佢。」Stanley即表示Tiger有十多年拉丁舞功架，跟對方在台上跳拉丁很怕被比下去，Tiger則坦言入行後已沒跳拉丁，加上筋骨有點老化，感謝排舞老師幫忙指導，至於結他方面則一直也有練習，笑指只待合適時機才表演，今次能一展身手感到很滿足，問他在台上飲酒是否壯膽？他即笑指樽內裝的是水。

至於Ian亦表示很擔心大家要淋雨睇騷，幸天公作美大家可以開心看騷。他表示早前完成巡唱便返港準備今次演出，之後便要為下站巡唱作準備，問到如何護聲？他說：「其實都還好，可能以前做運動員有鍛煉開肌耐力，體力都OK，上年連續唱完7場都OK，我覺得主要平日Keep住好嘅狀態，因為巡唱唔係一次過做晒。」談到Jer首日忘記介紹Stanley，他笑指因在台上唱得太耐而忘記對方。對於另一小隊「夜粥組」透露開騷，Stanley笑指不會給予意見，但表示「禿鷹小組」想再開。另談到首場發生了場內手機失竊事件，懷疑有集團式扒手混於場內偷手機，Ian叮囑大家去到人多的地方要小心自己財物和注意安全。

談到MIRROR隊友姜濤日前被導演王晶狠批一事，Stanley坦言他們出道以來一直收到很多不同的意見和評論：「我哋都會虛心接受，講到尾就係我哋要再做好啲，做好啲所有嘢都解決就我今朝都講對自己要嚴格啲，律己以嚴我覺得呢個好重要，所以要再揸緊啲自己，出道咗一段時間再精益求精做好啲，呢個係我哋一定需要做到嘅嘢。」問到有否覺得對方講得太過分？Jer同樣認為努力做好自己最重要：「成日都有好多評論喺身邊出現，我哋要將佢消化，轉化做動力令自己繼續進步，用表現去說服人哋最緊要。」問到會否安慰姜濤？Stanley指姜濤身經百戰，能比自己承受多百倍事情：「佢會好好消化呢件事，其實我諗佢到依家都冇諗咁多，會好好裝備自己。（王晶再出Po話唔關姜濤事，係粉絲捧出低下水平頂流！）所以咪要令到自己好叻，用行動去話畀大家聽我哋係值得依家擁有嘅嘢，所以我哋只能夠再做好啲。（王晶祝福姜濤有健碩身材，會唔會幫忙操弗？）如果佢尋求我幫忙，我一定會捨己去為佢，但佢成日有自己方法，我覺得佢咁大個人會有自己方法去處理佢嘅問題。」

另談到有人投訴AK在Chill Club頒獎禮中因興奮站起來至阻人睇騷，Jer坦言有時可能因太投入而忘我，若真的阻擋了身後其他人的視線，只能說句抱歉，Stanley則表示代AK説聲不好意思，笑指Tiger得獎時自己也有份站起來，表示若當刻真的阻礙到別人視線，不妨直接跟他們說，他們會立即坐下。