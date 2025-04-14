海上移動沙丘　曲線魅力

線條是勾勒事物形態、引導人們視覺的語言，亦是最原始的裝飾元素，其中曲線帶有柔和、優美、活潑、變化多端等特性，不期然令人想起大自然的種種事物。今次介紹的概念遊艇「Dunes」，受隨風起伏的沙丘啟發，令船上每一處都極具線條美！

棄用柚木甲板

出自荷蘭船厰Feadship的概念遊艇「Dunes」，由Studio De Voogt設計，顧名思義，靈感源於沙丘。根據預想圖，長83米的船身由低污染的鋁與鋼製成，表面被溫潤的奶白色覆蓋，特別之處在於不對稱的上層建築，從高空俯瞰，可見到迷人的曲線，令人聯想到沙漠中隨風變幻的沙丘。

至於室內設計也延續了沙丘主題，以柔和的米黃色為主調，甲板表面亦刻上了波浪紋理。值得一提，設計師棄用柚木，改用由數百萬個細小玻璃或石屑製成並以透明樹脂密封的甲板取代，美感不減之餘，亦符合環保原則。

擁抱永續概念

邁向淨零排放是船廠一直致力實現的目標，因此「Dunes」整合了一系列創新技術，其中一項是引入高效能電力推進系統ABB Dynafin™，它是利用旋轉的垂直葉片來模擬鯨魚尾巴的擺動力量，較傳統螺旋槳節能22%，而該系統會由綠色甲醇作為反應劑的固態氧化物燃料電池所產生的電力驅動。另一方面，位於遊艇頂部的三角形桅杆，乃實現「Cool Core Concept」的標誌性設施，當微風吹過時，其背風處會產生一個低壓區，將下層甲板的冷卻空氣抽到上層，配合隔熱性能的增強，預計可減少35%的冷氣能耗！