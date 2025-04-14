周柏豪朝聖三晚Coldplay　勁感動睇到喊：不枉此生

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay啟德騷日前順利完成，多位圈中藝人都有把握機會入場欣賞。歌手周柏豪亦有化身粉絲入場朝聖，他事後在社交網發文晒相，跟粉絲分享喜悅心情，寫道：「作為多年忠實歌迷的我，連續看了三晚Coldplay Hong Kong，還是覺得在Floor是最能讓我投入，每一次高舉雙手，歌單100%跟着唱，快速把褲頭勒緊想跳就跳，真真正正能感受到看演唱會的意義。」

他坦言自己是一個奇怪的人，在極端情緒時會冷靜下來，會嘗試抽離一下自己去感受正在發生的事，習慣性不讓情緒去為自己作主。而作為表演者的他，平日總是站在台上，在高處感受着舞台和觀眾席帶給他的震撼，今次能抽離角色，轉換成觀眾角度在台下欣賞偶像表演，興奮之餘亦令他相當感觸，更令他有着「不枉此生」的想法，他續說：「然後心裡默默的說聲，我的青春呀！多謝你們呀！在這一生中能夠聽到你們的音樂，也感謝你們來到我的家開演唱會，但不知道甚麼時候會再見，又哭了，但這個就是我。」柏豪的粉絲們亦紛紛留言表示感同身受：「當在台上的周柏豪，我們台下fans或觀眾也有一樣的感覺，謝謝你」、「睇你嘅舞台都係，想喊就喊想笑就笑，希望下次可以大家一齊勒緊褲頭想跳就跳。」