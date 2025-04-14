過節烘焙甜點　飯後之選

按個人喜好，為自己及家人安排復活節大餐，無許是早午餐、午餐、下午茶又或晚餐，甚至在家開派對，最後都會來個蛋糕作壓軸甜點，坊間也有品牌推出各式主題烘焙美點，無論是牛角包、冬甩或曲奇，作下午茶又或飯後甜點，配茶或啡都咁回味。

小雞小兔

復活節，離不開各式各樣的代表小動物，灣仔酒店行政副總廚Thomas Cabrit花心思推出多款蛋糕，焦糖甘筍蛋糕添肉桂氣息，表層的朱古力外層剪出兔子形狀，周邊還有朱古力蝴蝶很生動。青檸椰子蛋糕以雪白小雞造出現，可愛又酸爽。至於朱古力脆脆蛋糕則是啡色小雞，甜美有口感。

選擇多多

無論是在家用餐或買回家，甜食都有好多選擇。飲食集團旗下餐廳特別為復活節大餐設計主題甜點。中環日系秘魯餐廳及印度餐廳會有復活節自助甜點盛宴，烤牛奶布甸、特蕾斯蛋糕、朱古力杯子蛋糕和抹茶泡芙等應有盡有，灣仔的2間西班牙餐廳會有變奏的西班牙甜品脆麵包，赤柱的意大利餅店於即日至4月27日會有復活蛋造型圓形牛角包，一啖吃出雲呢拿忌廉及朱古力烤花生，配復活節牛奶咖啡相當夾，另還有限量的榛子朱古力撻和朱古力彩針牛角包，任君選擇。

爆醬冬甩

朱古力甜品一向有人氣，手工酸種薄餅及冬甩專門店因應復活節推出限定的爆醬朱古力三重奏冬用，嚴選瑞歐洲三地朱古力製作，瑞士白朱古力爆醬冬甩有濃郁奶香，榛子可可醬爆醬冬甩選用意大利出品，富堅果氣息，至於比利時黑朱古力爆醬冬甩，富有獨特果酸，口感恰到好處。

錦上添花

盛開的花卉總令人心情愉快，中環美式蛋糕店於復活節特別以花為題推出2款新品，春日綻放蛋糕以雲呢拿麥芽蛋糕配朱古力和雲呢拿好立克糖霜，再加以糖果色忌廉唧花，復活節雛菊曲奇則以檸檬夾心曲奇配熱情果乳酪，搶眼又酸爽。

可口餅乾

經典美食再加點想像力，味道更佳。尖沙咀西式百貨店在今個復活節推出多款朱古力和烘焙美點，復活節Simnel餅乾加入杏仁、水果和香料人手製作，芳香富口感，復活節十字牛油酥餅加入橙漬提子乾和蜜餅薑塊，再加手繪十字花紋。復活節兔尾餅乾是外表包上白古力的紅蘿蔔蛋糕風味餅乾，遠看猶如小兔子的尾巴，得意美味。吃時配滲出大黃、香橙和香草氣息的復活節限定茶湯，感覺剛好。