韓團YOUNG POSSE香港開騷　Sunhye食蛋撻慶生

韓國5人女團YOUNG POSSE由Yeonjung、Jiana、Sunhye、Jieun 及 Doeun組成，近日首度來港，昨日（13日）假新蒲崗舉行《2025 YOUNG POSSE HONG KONG FAN CONCERT》，吸引大批粉絲捧場。

5名成員統一以型格紅色工人服造型登場後用英語高呼「香港」炒熱氣氛。她們一口氣獻唱 《POSSE UP!》、《Loading…》及《ROTY》3曲，帶來Hip Hop勁舞，接着成員逐一自我介紹，隊長Sunhye用廣東話說「你好」，Jieun則自稱「我是可愛忙內」。YOUNG POSSE 透露一直想跟香港粉絲見面，大讚現場氣氛非常好，讓她們心情更激動及緊張。

演出期間加插粉絲互動環節，成員各自送出8張即影即有照片，繼而親自解答粉絲的問題，其中一條是「想對香港粉絲說的話」，成員分別用廣東話及國語說出「我愛你」、「多謝你」及「我喜歡你」還大派心心。Jiana透露小時候有學習過國語，但已不太記得，唯獨記得「蘋果」一詞，她說：「小時候我經常說『我是蘋果』，當時不知道意思。」獲隊友大讚她可愛。

Sunhye表示前一天是她21歲生日，在香港吃了蛋撻慶祝，全場粉絲隨即合唱生日歌，隊友也向她送抱，場面溫馨。她們又大爆Jiana開騷前一直在後台吃零食，Jiana大讚香港零食很好味。