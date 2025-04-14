容祖兒預告捧場謝霆鋒個唱　趁機取經有意啟德開騷？

天后容祖兒（Joey）第三階段《ETERNITY》澳門巡唱演唱會展開，她特別重新設計節目流程，坦言對近距離舞台格外珍惜：「難得能喺呢個親密嘅場館與歌迷相聚，每首歌都變成萬人大合唱，第一場之後已經諗，得番有9次，要好好珍惜。」

演唱會上，歌迷不停向舞台上祖兒送上禮物，有人送開工利是、花及她最愛的Miffy公仔，令祖兒接到手軟，拿着水怪Hangyodon公仔笑道：「舊年有歌迷話我同佢似樣， 哈哈，唔知點解我就佢扯上咗不解之謎，哈哈哈，不過呢，你哋唔好再送公仔畀我啦，我屋企啲公仔已經夠晒多啦，我大個㗎啦，你哋究竟知唔知我幾歲呀？重有5年就5張啦！」

祖兒又表示：「希望係呢2個月會出到最新作品啦，大家真係有等我出新歌㗎？係咪真㗎？唔好氹我開心，我有時都會諗，究竟依家我係樂壇裏面，係一個咩位置？大家係咪聽緊我嘅舊歌？定我要好努力追緊個潮流，出好多新歌？好多朋友不停問，幾時有新歌，幾時有個人大型演唱會，唔好催，慢慢來，適當時侯就會出現，好冇？」歌迷紛紛回應：「等呀！等幾耐都等！」

祖兒今次的演出日期與謝霆鋒啟德騷撞期，祖兒表示：「哈哈！係天意安排，霆鋒個幾日，我香港有工作，所以停一星期，所以個天都要我返嚟睇謝霆鋒呀！我可以喺香港都好開心呀，我要再去啟德園，睇霆鋒取經呀！」霆鋒相隔25年再次開騷，她已經是「舞台女皇，還要向霆鋒取經？祖兒笑道：「千祈唔好咁講，第一無論點都要支持老友霆鋒，第二，啟德呢個場，我都未做過，我咩經驗都冇，我真心等睇霆鋒向佢取經。」

至於問祖兒下一次再開個人大型演唱會是否意屬啟德體藝園？她笑說：「我都希望，但都係要睇所有配合啦，做埋澳門先再計劃，我喺台上都係咁同歌迷講，正在籌備新歌啦，大型演唱會幾時呀？唔好催啦，我哋努力緊㗎啦。」