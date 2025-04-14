許恩怡爭金像獎影后　自認內向固執

藝人許恩怡（Natalie）日前接受HOY TV訪問，講到憑電影《久別重逢》角逐電影金像獎最佳女主角，她自認幸運：「好榮幸同4位演員入圍，好多人可能要等十幾年，先遇到一個好適合自己去發揮嘅角色，但我喺3年入面就遇上呢個角色、劇本同團隊，仲有導演，我覺得好神奇。」

談到角色與自己的差別，Natalie就說她與角色同樣固執：「我哋都係立下目標後，無論付出幾多都要做到，好多人見我好活潑，覺得我好E（外向），其實我係I（內向）人。我係好珍惜同人相處嘅每一刻，好想將最高能量嘅自己呈現出來，所以我好快會好攰，然後要休息幾日，例如做咗今日嘅訪問 ，我要幾日先可以回復狀態。」電影中Natalie與鄭伊健和Ian兩代男神合作，Natalie說：「伊健哥哥為人好E，好多嘢講，但Ian就好I，最初幾日我有啲怕，因為如果現實中唔夠熟，觀眾係會感受到，所以我好努力同佢傾偈，我要感謝佢唔嫌我煩。」

對於獲封為新一代國民初戀，Natalie就說很開心：「父母都好鍾意。（你覺得國民初戀有咩特質？）唔係講我呀？我覺得要靚，但又唔可以太靚。（你媽媽柏安妮係上一代國民初戀。）佢性感得多。（你係故意唔睇佢嘅作品？）沒遇過一啲好適合嘅機會，因為我哋屋企真係唔睇電視。」

談到喜歡哪一類男生，Natalie就拿出手機，笑言手機內有一串名單，其中一個是關於未來男友的模樣，她舉例說：「要令我想變成更好嘅自己，要啟發我，唔可以太批判性，但要有自己嘅睇法，要悠然自得，但要夠敏感，還有嘅，呢度只係講咗四份一。（你算係高要求？）係，爸爸媽媽經常勸我降低要求，出去玩吓！（外表呢？）唔需要太靚，但外表要夠體面，要每天沖涼，唔好出臭味。唔一定要高大，因為我都矮小，所以冇資格講。」

Natalie又說是機緣巧合才加入這一行，她稱小到大沒想過入行做演員，只是想跳舞的：「我16歲嗰年遇上一個想拍歌舞片嘅導演，就咁樣發生咗。（你希望繼續向演員路進發定係跳舞？）我想繼續演戲，但如果同時跳舞同練武就最完美。」