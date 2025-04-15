【是日通勝】

農曆三月十八

乙巳年 庚辰月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：移徙、動土、出行

忌：祭祀、開倉、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：07、42、41

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

金牛座：時刻笑面迎人，這樣做會帶來更好的運氣。

雙子座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

巨蟹座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

獅子座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

處女座：工作壓力大，精神疲累，沒心情理會別人。

天秤座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

天蠍座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

人馬座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

山羊座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

水瓶座：待人接物勿太自我中心，要顧及別人感受。

雙魚座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 人緣好

（跌）蛇 多阻滯

鼠：工作運上升，面對競爭壓力不慌不忙。

牛：投資切忌衝動，入市前要做風險評估。

虎：自信心強，面對各種問題能果斷處理。

兔：找到事業發展的正確方向，上位在望。

龍：能夠兌現承諾，意中人對你另眼相看。

蛇：人生總會遇上不如意的事，少點埋怨吧！

馬：工作少不免要受氣，退一步海闊天空！

羊：話頭醒尾，處變不驚，做事效率極高。

猴：是日沖煞，面對工作問題冇任何頭緒。

雞：得力助手現身，事業發展易取得突破！

狗：財運不錯，易從別人口中獲投資靈感。

豬：運勢欠佳，做事忌急躁，易發生意外。

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘師傅）

治邪在身之鬼門十三針

鬼門十三針是古代流傳下來治療邪症及精神問題的針灸學，屬於一種穴位組合針法。據中醫學理論，精神問題如精神分裂、憂鬱症、躁症、恐懼症、焦慮症、強迫症、癔症、神經性厭食、性心理障礙、幻覺、幻聽等均由百邪所致，而邪在現代醫學中包括病毒、細菌等等。

因百邪傳入臟腑，一般中草藥很難驅邪出體外，可兼用鬼門十三針去調節人體的氣血流通和臟腑功能，從而達到治療精神問題及邪症。這些穴位分布在人體的不同部位，包括頭部、四肢等。每個穴位有其作用，透過針刺這些穴位，可以起到治療作用。

孫思邈真人所著的《備急千金要方》中，載有針十三鬼穴歌，內容如下：

百邪顛狂所為病，針有十三穴須認，凡針之體先鬼宮，次針鬼信無不應。

一一從頭逐一求，男從左起女從右，一針人中鬼宮停，左邊下針右出針，第二手大指甲下，名鬼信刺三分深，三針足大指甲下，名曰鬼壘入二分，四針掌後大陵穴，入針五分為鬼心，五針申脈為鬼路，火針三下七鋥鋥，第六卻尋大椎上，入髮一寸名鬼枕，七刺耳垂下五分，名曰鬼床針要溫，八針承漿名鬼市，從左出右君須記，九針勞宮為鬼窟，十針上星名鬼堂，十一陰下縫三壯，女玉門頭為鬼藏，十二曲池名鬼臣，火針仍要七鋥鋥，十三舌頭當舌中，此穴須名是鬼封，手足兩邊相對刺，若逢狐穴只單通，此是先師真妙訣，狂猖惡鬼走無蹤。

註：火針是被火燒紅了針頭的特種針，溫針是被艾草火燒至溫暖的針，三壯是用艾灸進行三次，七鋥鋥是用火針燒紅七次輕刺七次。