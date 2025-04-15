《風月俏佳人》上映35周年　茱莉亞羅拔絲與李察基爾因一個原因被鬧爆？

荷里活著名女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）1990年憑賣座愛情喜劇《風月俏佳人》（Pretty Woman）而走紅，今年是影片上映35周年紀念。原來當年上映時影片並非順風順水，曾因一個原因惹來外界爭議。

原因是與男女主角年齡相差有關，當年拍攝影片時飾演富商的李察已40歲，而飾演性工作者的茱莉亞則年僅22歲，2人年紀足足相差18年，難怪曾因此而被觀眾批評！而茱莉亞拍攝《風》亦堅持不在銀幕上有裸露鏡頭，在影片籌拍之時年僅21歲的茱莉亞與導演加利馬素（Garry Marshall）「講數」指明自己絕不作裸露演出。

另有指原來李察與茱莉亞並非製作人男女主角的首選，曾有多位紅星為角色試過鏡。至於片中飾演茱莉亞「同事」Kit一角，美國女星狄美摩亞（Demi Moore）都被睇中飾演，不過卻被她婉拒寧願選擇拍《人鬼情未了》（Ghost），結果《人》同樣大收旺場，全球總票房高達2.17億美元（約17億港元）比起《風》的1.78億美元（約14億港元）還要高，成為當年全球最賣座電影亞軍，僅次於《寶貝智多星》（Home Alone）。