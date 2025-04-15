星級家長到賀！羅子溢為愛女開P慶生　冧錫「公主」

藝人羅子溢與楊茜堯的愛女「小珍珠」，以及鄭希怡囡囡「梁浸浸」近日迎來生日，兩位小壽星同獲父母舉辦生日會大事慶祝，星級嘉賓分批到賀，場面熱鬧。

羅子溢與楊茜堯婚後育有一子一女，近日長女「小珍珠」迎來5歲生日，兩夫婦一如既往為小朋友舉行生日會慶祝。子溢為記錄這個難忘時刻，特地聘請專業攝影師到場，並租用私人會所，增加派對的私隱度，好讓一眾來賓玩得盡興。從網上流出的片段可見，不少藝人家長都有參與其中，包括賈曉晨及馬賽等。

身為主角的「小珍珠」以一身白雪公主打扮亮相，在父母陪伴下站台答謝來賓，期間她嘴對嘴親吻父母，又坐在子溢懷中聆聽遊戲講解，畫面溫馨。子溢昨日受訪時表示：「囡囡識咗班同學仔，開始有佢自己嘅小世界。今次生日會我哋有請同學同家長參加，大家玩得好開心。我同老婆就有啲藝人朋友做咗父母，會互相出席小朋友嘅生日會，今次都算畀機會我哋敍舊，傾吓育兒經。」

鄭希怡囡囡揸主意

另一邊廂，鄭希怡（Yumiko）愛女「梁浸浸」日前10歲生日，獲父母舉行「星級派對」，契爺梁漢文夫婦、蘇永康夫婦、黃依汶及車婉婉等都有參與。Yumiko受訪時笑說：「今次場地、主題及邀請卡都係囡囡挑選嘅，生日會算簡單而隆重，我為囡囡準備咗個蛋糕仔，最唔好意思係啲嘉賓嚟到主動幫手吹氣球，夾手夾腳搞掂咗會場布置先慶祝，多謝大家畀面出席。」