天后Katy Perry火箭旅行成功創造歷史　太空唱名曲

美國天后Katy Perry於美國時間周一（14日）早上於德州乘坐亞馬遜創立人貝索斯（Jeff Bezos）旗下太空探索技術公司「藍色起源」火箭，全女班共6名乘客升空，體驗數分鐘的無重狀態。旅程前Katy於社交網站分享短片，介紹太空艙內部，又向鏡頭展示寫上她名字的座位。

火箭登上太空後，一眾女士握手歡呼，Katy對鏡頭拿住一支雛菊（daisy），以向與英國男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）所生的4歲女兒Daisy致敬，其後又將蝴蝶形狀的紙擲出，看它無重漂浮，自己亦無重倒轉做出心形手勢。期間Katy又為同伴演唱已故美國男歌手Louis Armstrong名曲《What a Wonderful World》。

整個旅程約11分鐘，推進器首先返回地面，載客的太空艙最後以降落傘回歸地球。先步出太空艙的是貝索斯未婚妻桑切斯，與等候的貝索斯相擁，Katy第2個步出，隨即親吻土地，又向天舉起雛菊。其他乘客包括哥倫比亞廣播公司主播蓋爾金（Gayle King）、人權鬥士Amanda Nguyen、電影監製Kerianne Flynn與火箭科學家Aisha Bowe。

成為史上首個太空歌手的Katy，回到地球受訪時表示：「我覺得超級聯繫到愛，我諗呢個體驗展示畀我睇，你永遠唔知內在有幾多愛，有幾多愛可以付出，同埋有幾咁被愛，直到發射當日。」她又指雛菊除了是女兒名字，亦有更深層意義：「雛菊係常見嘅花，但佢哋可以喺任何環境生長。佢哋可以喺水泥生長，可以喺隙縫生長，可以喺牆上生長。佢哋好堅韌，好有力量，好強大，遍地開花。佢提醒咗我哋喺美麗嘅地球上，美麗嘅魔法無處不在，就喺我哋身邊，即使佢係簡單嘅一支雛菊。」