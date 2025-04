Chris@Coldplay自爆陷抑鬱症　Stephy睇騷公開男友正面

英國殿堂級搖滾天團Coldplay早前於啟德體育園舉行四場演唱會,吸引約20萬名樂迷入場支持。演出於上周六(12日)圓滿結束後,主音Chris Martin昨早(14日)上載影片,感謝香港觀眾熱情投入,並罕有透露自己正與抑鬱症鬥爭,分享六種幫助佢釋放壓力、保持積極心境的方法。Chris於影片中表示,本來對今次來港演出感到緊張,但觀眾表現太可愛,令佢覺得自己非常幸運。

他指,近期發現不少人與自己一樣正面對情緒低落,因此分享他平日常用的減壓習慣,包括:一,Freeform Writing(自由書寫),將腦中所想寫出約12分鐘後焚毀或丟棄;二,超覺靜坐(Transcendental Meditation),每日靜心冥想;三,Costello Method,尤其對ADHD或自閉症人士有幫助;四,配合John Hopkins音樂進行的迷幻療法(Psychedelic Therapy),形容療效顯著;五,閱讀呼吸技巧書籍《Oxygen Advantage》;六,觀賞電影《Sing Sing》及欣賞Chloe Qisha音樂。影片最後,Chris向大眾送上祝福:「Hope you're okay and I send you much love.」

本地創作歌手Billy Choi早前亦有同Chris會面,並於社交平台Threads發文分享過程,指Chris邀請他播放新歌《成就解鎖》,又即場合拍reels幫手宣傳。Billy向Chris透露自己音樂風格喺香港較難被主流接受,反被鼓勵:「唔一樣其實係一種優勢。」

另外,今次Coldplay騷亦獲鄧麗欣(Stephy)及楊愛瑾(Miki)拖埋另一半撐場,見Miki同老公着上Coldplay限定Tee,Stephy同男友Bryan一齊入場,Stephy着上黑色露腰裝,若隱若現晒纖腰,而男友則穿上恤衫配牛仔褲,高大威猛,打扮相對斯文,四人興奮到手舞足蹈,睇得好盡興。片中見Stephy同男友齊齊戴上特效眼鏡,Bryan更搣甩女友口中嘅「直男」形象跟音樂節拍一齊跳,非常投入,網民都留言大讚Bryan外表高質,今次見人都仲係好似韓國天王Rain。