Chris@Coldplay自爆陷抑鬱症　Stephy睇騷公開男友正面

英國殿堂級搖滾天團Coldplay早前於啟德體育園舉行四場演唱會，吸引約20萬名樂迷入場支持。演出於上周六（12日）圓滿結束後，主音Chris Martin昨早（14日）上載影片，感謝香港觀眾熱情投入，並罕有透露自己正與抑鬱症鬥爭，分享六種幫助佢釋放壓力、保持積極心境的方法。Chris於影片中表示，本來對今次來港演出感到緊張，但觀眾表現太可愛，令佢覺得自己非常幸運。

他指，近期發現不少人與自己一樣正面對情緒低落，因此分享他平日常用的減壓習慣，包括：一，Freeform Writing（自由書寫），將腦中所想寫出約12分鐘後焚毀或丟棄；二，超覺靜坐（Transcendental Meditation），每日靜心冥想；三，Costello Method，尤其對ADHD或自閉症人士有幫助；四，配合John Hopkins音樂進行的迷幻療法（Psychedelic Therapy），形容療效顯著；五，閱讀呼吸技巧書籍《Oxygen Advantage》；六，觀賞電影《Sing Sing》及欣賞Chloe Qisha音樂。影片最後，Chris向大眾送上祝福：「Hope you're okay and I send you much love.」

本地創作歌手Billy Choi早前亦有同Chris會面，並於社交平台Threads發文分享過程，指Chris邀請他播放新歌《成就解鎖》，又即場合拍reels幫手宣傳。Billy向Chris透露自己音樂風格喺香港較難被主流接受，反被鼓勵：「唔一樣其實係一種優勢。」

另外，今次Coldplay騷亦獲鄧麗欣（Stephy）及楊愛瑾（Miki）拖埋另一半撐場，見Miki同老公着上Coldplay限定Tee，Stephy同男友Bryan一齊入場，Stephy着上黑色露腰裝，若隱若現晒纖腰，而男友則穿上恤衫配牛仔褲，高大威猛，打扮相對斯文，四人興奮到手舞足蹈，睇得好盡興。片中見Stephy同男友齊齊戴上特效眼鏡，Bryan更搣甩女友口中嘅「直男」形象跟音樂節拍一齊跳，非常投入，網民都留言大讚Bryan外表高質，今次見人都仲係好似韓國天王Rain。