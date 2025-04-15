「復活節扭蛋氣球樂園」4大夢幻打卡位　必玩巨型充氣扭蛋機

Mikiki誠邀各位走進玫瑰盛放的奇幻莊園，墮入一場如夢似幻的「復活節扭蛋氣球樂園」。（客戶提供）

【營業資訊】今個復活節，Mikiki誠邀各位走進玫瑰盛放的奇幻莊園，墮入一場如夢似幻的「復活節扭蛋氣球樂園」！由即日起至5月5日，商場與世界冠軍級氣球藝術師彭思泰，以經典童話《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，揮動氣球魔法棒，運用超過20,000個天然環保可分解橡膠氣球，精心打造4大夢幻打卡場景，讓每位來訪的大人及小朋友，都能沉浸在這場復活節奇幻冒險之中！

誠邀大家穿過繽紛絢麗的玫瑰花氣球拱門，踏入童話中的奇幻世界，然後一同參加一場下午茶派對，造訪3.2米高、由近3,000個氣球編織成的巨型茶壺，成為這場永不結束的派對貴賓！別忘了在8米長的玫瑰花氣球牆留下夢幻身影，然後再登上由逾2,000個氣球編織而成的熱氣球，讓這場奇幻之旅正式啟航！同場還有3米高的巨型充氣扭蛋機，於活動期間的星期六、日及公眾假期，The Point會員即日消費滿指定即可參與「復活節尋金蛋」遊戲，贏取應節朱古力復活蛋，為節日增添甜蜜驚喜！

此外，今次活動以人手製作的超過1,000朵氣球玫瑰花，部分將於活動結束後贈送顧客，於5月6日指定時間，只需追蹤Mikiki的Facebook或Instagram官方帳戶及讚好指定貼文，即可獲贈扭扭氣球玫瑰花1支。

復活節期間，商場推出一系列精彩親子活動，包括氣球藝術師彭思泰親自指導的「玫瑰花扭扭氣球工作坊」及「復活兔扭扭氣球工作坊」，讓大人及小朋友攜手創作出獨一無二氣球藝術品。另外，即日起至5月25日，商場中庭B區將盛大舉辦「LBuy DGG扭扭購物節」，雲集超過140部扭蛋機，集結多款超人氣IP，包括風靡全城的Chiikawa、多啦A夢、Mofusand及Pokemon等，並限量發售多款主題精品，粉絲們萬勿錯過！