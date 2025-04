大熱小說系列《哈利波特》(Harry Potter)改編的電影正傳系列於2011年完結,角色深入民心,HBO一直計劃推出新劇集版,繼2月率先宣布由美國男星尊靈高(John Lithgow)飾演鄧不利多校長,取代Michael Gambon後,昨日(14日)再公開其他選角,其中本身由英國男星阿倫歷文(Alan Rickman)飾演的重要角色石內卜教授,將由34歲英國男星Paapa Essiedu出任,證實早前傳聞,由白人改為黑人的決定,亦引起書迷巨大爭議。Paapa曾憑《催命嬌娃》(I May Destroy You)獲《艾美獎》迷你劇最佳男配角提名,又參演2017年電影《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)。

另外,英國女星Janet McTeer將飾演麥教授、英國男星Nick Frost將飾演巨人海格、英國男星Luke Thallon將飾演奎若教授、而Paul Whitehouse將飾演學校管理員飛七。