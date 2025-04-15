假日早午餐Chill住歎

一連幾日假期點安排好？不如睡到飽然後直去餐廳歎個早午餐，邊吃琳琅滿目的海鮮、肉類和甜點，再加點美酒相伴，然後慢慢諗之後的活動，自然更輕鬆愉快。

素葷皆宜

吃早午餐，多元化的小食和海鮮作開胃前菜最好不過。中環西班牙餐廳近日推出全新周末早午餐，菜式包含西班牙和地中海元素。小食有西班牙炸蛋配香腸、火腿拼盤、香蒜辣椒蝦和鮮帶子牛油果慕絲檸檬油醋汁等，客人亦可升級品嘗法國芬迪奇生蠔。主菜可選特色乳豬、特製鱸魚和巴塞隆拿海鮮飯，餐廳特別為素食人士設計了黑松露芝士三文治、有機雜菜青醬扁意粉或素食西班牙飯等，最後以西班牙油條和巴斯克芝士蛋糕作結。復活節多日紅色假期，早午餐也可升級享用波士頓龍蝦半隻，配西班牙葡萄酒最好不過。

開懷鋸扒

美味的肉食總令人胃口大開，中環新派扒房推出周末早午餐菜單，前菜有芝士煙肉焗生蠔、龍蝦濃蛋、煙熏三文魚慕絲牛油軟包和薯仔煎餅等，主菜是一系列的肉類，香草麵包糠焗羊架、草飼羊架外，也可升級340克的200日穀飼西冷，感受鋸扒的快樂，想吃海鮮可選智利鱸魚，和香脆新薯塔、忌廉薯蓉和炭燒蘆筍等配菜享用。吃過飯後還可以走上新開的天台酒吧，來一杯雞尾酒欣賞高空靚景，Hea番半日。

無敵海景

望住個海，整個人都變得心情開朗，尖沙咀新派澳洲餐廳於4月19日至6月30日推出春日周末早午餐，頭盤有檸汁醃海鱒魚、和牛生牛肉他他、烤松露多士、烤蝦沙律和香腸卷。主菜5選1，有煎封海鱸魚配蟶子和側腹和牛牛扒等選擇，吃時可升級三炸薯條、炸波菜苗和復古蘿蔔等配菜。甜品有覆盆子乳酪夾心蛋糕、杧果熱情果慕斯蛋糕或自選三款芝士，面對無敵海景，胃口更佳。

居酒屋喫茶

4月20日開始的每個月第三個星期日，中環新派居酒屋推出Buranchi早午餐，菜式結合和式喫茶店和居酒屋的氣氛設計，包括有茶碗蒸、手鞠壽司、創意散壽司三文魚、加州卷、辣吞拿魚卷和龍田揚炸雞三文治等，喫茶以外，還可升級配2小時無限暢飲，更加盡興。

西班牙滋味

多元化的西班牙Tapas，美味又多選擇。中環西班牙餐廳於4月20日推出復活節早午餐，小食包括伊比利亞風乾火腿、西班牙辣肉腸、鯷魚、鱈魚和鹽烤地中海鱸魚和薯仔蛋糕等，即製的墨汁西班牙飯、素食松露西班牙飯和傳統的塞戈維亞乳豬令人回味，甜品有迷你西班牙油條、巴斯克芝士蛋糕、加泰羅尼亞奶凍和杧果百香果蛋糕等，配西班牙汽酒、香檳或Sangria，一樣美味。