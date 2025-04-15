復活節《Happy Bunny Farm》結合藝術、玩樂、環保及社區　打造綠色農莊

【營業資訊】華懋集團一直秉持可持續發展，積極推動低碳綠色生活。藉着繽紛愉快的復活節，誠邀您前來D‧PARK體驗一場別開生面的「Happy Bunny Farm」！由2025年4月14日至4月21日，商場一樓室內草地空間將化身成趣味盎然的環保藝術農莊，並再度與本地藝術家Busymama以及Busyart團隊攜手合作，以可回收物料打造逾2米高的復活兔造型裝置、復活節主題拱門及多個特色展區，跟大家歡度復活佳節。

農莊尋蛋樂園規劃成十大區域：包括「Happy Bunny Farm House」、「藝術動物餵飼」、「開心騎牛仔」、「農場小鴨 Gogogo」、「親子復活節工作坊」、「Happy Bunny Farmer's Market」、「農場小卡車」、「農場種植區」、「太陽花花園」、「Chick Chick Egg Hunt」，歡迎大人和小朋友一同參加，感受玩樂、藝術、環保理念完美融合，活動鼓勵大眾培養環保意識。而今次亦透過與社區人士一同創作，加深彼此的連結，增進和諧，分享節日的歡樂，推廣快樂及正能量！

聯乘Busymama及區內學生、市民以回收物料打造綠色藝術農莊

今次活動結合藝術和環保理念，D∙PARK再度夥拍本地生活藝術創建達人Busymama Benny及Busyart團隊，並透過聯繫香港青年協會—─荃景青年空間邀請過百名青少年，以及對藝術有興趣的家庭及地區人士，由4月6日至10日期間一同參與製作。在 Busymama Benny、Busyart團隊帶領下，利用紙皮箱、塑料瓶、紙板、一次性餐具等作為製作材料，合力打造出逾2米高的復活兔藝術裝置及逾7米長的藝術門廊，增添豐富藝術氣息。期望透過分享快樂點子，將大眾眼中的回收物注入新生命，轉化為繽紛活潑的復活節裝置藝術作品。

「Happy Bunny Farm」設有十大主題區域，讓您體驗農莊生活的樂趣！走進「Happy Bunny Farm House」，讓您親親農莊的小動物包括小牛、小馬及小豬等等，認識可愛的農場動物；在「藝術動物餵飼」區親手餵養小動物；跳上「開心騎牛仔」體驗騎牛奔馳的樂趣，欣賞原野四邊的風景；「農場小鴨 Gogogo」感受鴨子在河上的愜意；「Happy Bunny Farmer's Market」化身小店長，體驗農作物買賣的趣味；駕駛「農場小卡車」運送收成；或在「農場種植區」體驗收割的滿足感；漫步「太陽花花園」感受生機勃勃的花草世界；最後參加「Chick Chick Egg Hunt」尋蛋遊戲和「親子復活節工作坊」，親手製作獨一無二的節日草帽；為農莊之旅畫上圓滿句號！

復活節尋蛋樂 締造快樂回憶

誠邀各位小朋友化身農莊尋蛋小達人！在4月14日至4月21日指定時段內，來到「Chick Chick Egg Hunt」展開歡樂刺激的尋蛋大冒險！參加者要先當個聰明小牧人，將可愛的小鴨們引渡至農舍，再於限時內尋找隱藏於農莊各處的繽紛復活蛋，考驗各位小朋友的觀察力與敏捷度！成功挑戰遊戲的參加者，便可以贏走復活節禮物一份，把節日甜蜜驚喜帶回家中！

復活節草帽工作坊 創造出個性獨特的草編帽子 激發無限藝術潛能

讓小朋友一同發揮無限創意，記得參加「復活節草帽工作」，透過回收物料，盡情發揮天馬行空的想像力，設計出獨一無二的個性草帽！透過彩繪讓小朋友體驗手作的樂趣，學習將環保理念融入生活。於推廣期內，如心賞CCG Hearts 會員憑商場即日電子貨幣消費滿HK$500，即可換領工作坊名額1個（每節20分鐘）。

「Happy Bunny Farm 一掃即賞」：指定商戶激享38折優惠為迎接歡樂復活節，由4月14日至4月21日期間，D‧PARK 推出「Happy Bunny Farm 一掃即賞」活動，只要掃描場內指定二維碼，即可透過如心賞CCG Hearts手機應用程式，獲得一系列指定商戶禮品或優惠券，包括在鳥山名消費滿HK$200，即可獲贈三文魚刺身一份；在Sinomax凡購買S-Care護脊床褥可享38折優惠，並送床褥保護墊1張；在美國冒險樂園購買30個代幣（總值HK$60），送10個代幣（總值HK$20）及冒險樂園兒童周刊1本等等，各位精明消費者萬勿錯過！