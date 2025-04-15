擁抱幸福　潮住赫爾辛基

由聯合國等機構合作發布的《2025年世界幸福報告》日前出爐，結果由芬蘭連續8年蟬聯冠軍。作為旅客想感受當地愉快氛圍，不妨到歐洲污染最少城市之一、擁有大量綠色認證酒店的赫爾辛基一趟。該市東邊的Katajanokka Harbour早前開設了使用再生電力營運、並利用剩餘物料炮製用品的酒店，兼且搭建用的木材壽命長達100年，帶來永續豪華享受。同市另有兩間新開奢華酒店，讓你盡情體驗芬蘭魅力。

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耐用木材 講究舒適

於赫爾辛基Katajanokka Harbour早前有一幢樓高4層的白色建築Katajanokan Laituri登場，建築內一邊是林業公司Stora Enso總部，另一邊則由設有164間客房的Solo Sokos Hotel Pier 4於去年年底進駐。赫市被評為世上最可持續的旅遊目的地，而這間酒店正好符合箇中精神，採用了有助碳儲存的芬蘭和瑞典木材來建造，預計至少擁有100年使用壽命。另外，剩餘的建築材料被重新用作大堂及咖啡廳的桌子、酒杯由回收啤酒瓶製成、使用再生電力營運及旗下餐廳 85% 的食材來自芬蘭境內等，可見各方面均執着講究。住宿體驗同樣出色，分別有13種房型，均配備私人露台，其中43間提供全海景視野，內裝由當地室內設計工作室Franz Studio操刀，同樣選用全木元素，營造溫馨寧靜氛圍。飲食方面，位於酒店1樓的Harbore餐廳找來米芝蓮一星大廚Sauli Kemppainen炮製芬蘭和北歐美食，而頂層天台酒吧Humu更可360度全方位飽覽大海景色。酒店同時設有會議室、健身室和桑拿房等，設備一應俱全。房價每晚€139起（約HK$1,195）。

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4幢古蹟 華麗翻新

設在克魯農哈卡區（Kruununhaka）、於2023年開業的The Hotel Maria則被喻為芬蘭豪華酒店一大代表。巴閉之處是將4幢建於1885至1930年期間、受芬蘭遺產局保護的歷史建築經修復而成，提供117間樓底達4米高、散發北歐優雅華麗氣息的客房。共有15種房型，包含38間附桑拿浴室或蒸氣室的套房，最豪華的帝國套房面積達160平方米，配有私人管家服務，以及兩個內設浴缸浴室的房間等設備。酒店餐廳Lilja由曾於米芝蓮三星餐廳Noma任職的大廚Ville Rainio主理，將芬蘭食材與法國烹飪技術相結合，創造出杜松子煙熏鹿肉和野生蘑菇餡餅等必食菜餚。同場設有可容納12人的私人用餐空間Valley，另有Bar Maria供應各式調酒。水療中心The Maria Spa也是焦點所在，除一般療程及配備4間私人理療室、傳統芬蘭桑拿浴室和游泳池外，更特別設有一支包含健康主管、營養師和培訓師的團隊，隨時為住客打造個人化健康計劃。另備有健身房和宴會廳，滿足不同需要。每晚房價€294起（約HK$2,497）。

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百年建築 精彩重現

歐洲豪華酒店品牌NH Collection於去年12月首度進軍芬蘭，於赫爾辛基曼納海姆大街開設了NH Collection Helsinki Grand Hansa。酒店由兩幢受保護的歷史建築（分別是1833年開業的古老酒店Hotel Seurahuone和建於1910年的New Student House）及新建部分構成，設有224間客房和套房，並提供10種房型選擇，面積介乎18至163平方米。採用斯堪地納維亞風格（Scandinavian Style），線條簡約流暢，大部分可觀賞鄰近時代久遠的中央車站，甚至可遠眺城市景觀。餐廳方面，既有提供國際和當地美食的Hansa Café Bar & Brasserie，及可360度鳥瞰整個城市的Kupoli Cocktail Bar。至於地庫的水療中心The Usva by Terhen Spa & Wellness，結合了芬蘭傳統療法和現代體驗，配備冷水池、蒸氣室、電熱桑拿等，可享受身體煥膚等美容療程。附設逾300平方米的健身室，及9間合共逾700平方米的會議室。房價每晚由€187起（約HK$1,609）。