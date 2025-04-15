東冲有料到：泰國潑水節見真章

今年潑水節Siam Square特設水桶淋水的玩意，在場人士都排隊感受「照頭淋」的痛快。（胡慧冲提供）

每年4月13至15日是泰國新年潑水節，但今年這個節日來得有點尷尬……

先是KK園事件，後有緬甸地震波及曼谷令樓宇倒塌，令部分想前來泰國的旅客心生疑慮感到不安。有人基於地震不知何時再發生等考慮，安全起見暫時還是別來泰國。所以網絡盛傳泰國潑水節期間不會有太多人到來。

但身體最誠實，今年的潑水節除了有很多本地人在「戰場」盡興外，同時還有很多來自世界各地的旅客身影。先不說西方及日韓旅客，眼見亦有很多中港台遊客身在其中，而我每天都碰上香港旅客，可見大家對泰國已回復信心。

其實大家關心的KK園事件，之前已講過全是求職陷阱的受害者，香港保安局亦證實沒有一名旅客中被擄走。

另外地震屬於天災，有泰國預言家預測當地今年還會有一次地震，但震度及損毀情況遠比對上一次輕微。希望「醜嘅唔靈好嘅靈水」！

潑水節期間眼見大家都及時行樂，無論是史隆路、CentralWorld 及Siam Square等「戰場」都人山人海，每個遊客都玩得盡興，有天看到擠得人山人海的場面也當堂大吃一驚，原本打算到場採訪，最後還是轉到別的區域去。

之前說不前來泰國旅遊的、或泰國很危險的，看到如此人頭湧湧，相信可能也會恢復信心，期望泰國香港能夠繼續經濟繁榮，世界各地再也沒有天災人禍。

胡慧冲