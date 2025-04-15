詹天文拍MV遇暴雨　拍足24小時冇嘢落肚

「聲夢小花」詹天文（Windy）推出全新單曲《一切都是有原因的》，有別於以往跳唱歌路，轉而以空靈、縹緲的聲線演繹新歌，展現出不同面向的魅力。Windy對於推出新歌感到非常興奮：「每一次可以推出自己嘅作品都會覺得好興奮！感受到今次新歌唱法上嘅轉變，同埋呢首歌嘅訊息。」她又表示極度喜歡新歌的曲風的作品，因為感覺很夢幻，很舒服，可以不斷Loop。

這次新歌由Edward Chan負責監製，Windy覺得感覺好神奇：「錄音過程Edward唔會畀好大壓力要逼自己交一啲出嚟，而係引導我，又會熄燈畀我去感受個氛圍。每次當我唱到一啲佢想要嘅感覺，啱Feel嘅句子嘅時候佢都會好激動，好似一齊做緊一個Project，感受嗰份喜悅！」另外，Windy表示很喜歡歌詞中「我要變壯闊要抱壯闊的雲/我要變細緻吻細緻的塵」這一段，她說：「首先我很好喜歡呢份歌詞，錄音嗰時一層一層疊Vocal喺上面，好有Chemistry，好有畫面！」

新歌MV拍足24小時，又遇上暴雨，Windy表示是第一次遇上如此大挑戰，她說：「真係好攰，第一次拍足24個鐘，加上冇咩點食嘢，到後尾胃到有少少頂唔住，但我都夾硬撐住，唔想辜負大家！」她續說：「雖然遇上天氣問題打亂計劃，但唔會好影響心情，因為團隊大家都好努力幫我去完成呢個MV，好感恩！所有辛苦係值得㗎！個MV好似一個藝術品咁！希望出嚟嘅效果大家會鍾意。」