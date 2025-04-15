盧冠廷時隔9年再踏紅館舞台　掀回憶殺

資深音樂人盧冠廷時隔9年、將於今年6月第四度登上紅館舞台，舉辦其《My Music • My Life 盧冠廷一生所愛演唱會2025》。為隆重其事，特別於今日（15日）舉行記者招待會公布詳情，演唱會海報亦正式曝光，說明是一生所愛，海報呈現出他人生所愛的元素，有代表大自然的綠色植物，有結他寓意他熱愛的音樂，而至愛的太太唐書琛就在場為他打點一切，一如既往的當他背後默默支持的賢內助。

記者會上，盧冠廷透露今次的演唱會將帶出「回憶殺」及「匠心精神」兩個主題及風格。「回憶殺」代表與回憶久別重逢，和自己的青春道別，他帶領一代又一代人以音樂重啟人生的另一美麗新世界；而「匠心精神」是指他對創作和音樂心裏仍然有一團火，孜孜不倦，做到老學到老，雖然在音樂的造詣上已被公認，但對於盧冠廷來說，他每天都在音樂的領域裏尋找新的出發起點，Keep Learning Music Exploring Music，是他對音樂的忠誠和致敬，就像歌詞裏寫的，在不斷的時空裡，音樂陪着他陪着大家走過了從前現在未來三世因。他又聯同演唱會主題曲《陪着我走》的監製Joseph分享創作歌曲的過程，他於1985年創作了《陪着你走》，歷經40年淬鍊，如今昇華為《陪着我走》，揭示從「你」到「我」的歲月哲思 。

此外，太太唐書琛Susan可說是盧冠廷的最佳拍檔，數十年來，夫妻檔一個作曲、一個填詞，成就無數金曲，是樂壇神仙眷侶。Joseph稱讚《陪著我走》是夫婦二人的絕配，更爆盧冠廷演唱這首由太太填詞後的歌曲後熱淚盈眶。盧冠廷表示因為夫婦二人真的經歷許多，更自爆與太太的相處之道是經常拗架：「否則點做夫妻，不過我們是愈鬧愈精彩，哈哈。」他亦即場為大家送上新歌《陪着我走》，字字充滿愛意，令在場人士大飽耳福，亦大為感動。