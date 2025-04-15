古淖文情緒出現狀況　自問生得咁靚仔點解做唔到巨星

日前歌手古淖文（German）接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》專訪，大談相隔6年再推出個人派台作品感受。German說：「之前出碟喺澳門宣傳多，今次係比賽後第一首派台歌，回歸做歌手再出發，所以意義重大，一定要做到最好。今次個班底都好特別，全部都係來自澳門，作曲有梁子龍，填詞係李峻一，自己仲有份創作Rap詞。揀快歌係因為自己比較擅長，而且我喺以前嘅歌當中，比較缺乏舞台上嘅快歌，所以表演上好需要！」

German直言沒有特別為新歌MV嘅拍攝操肌，他說：「平時自己有做Gym，好有規律，以前成日臨急抱佛腳，所以依家一有時間就係做運動，慢慢變成習慣。除此之外，自己喺澳門嘅生活好苦悶，一起身就食飯，跟住就落樓下做Gym同練歌，冇其他嘢做，朋友叫到先至會出街食飯，其實我係宅男一名！」他又說：「反而嚟到香港就冇戒口，試過有一次同譚輝智喺表演之前食水煮魚。而我平時嘅飯腳有劉威煌、梁浩賢同甘永傑等！佢哋成日帶我食好嘢！自己喺澳門就食得好清，通常都係蒸雞、金針菇同菜。」

古淖文表示參加「中年好聲音2」之前一度進入低潮期，他說：「當時同前公司完約，跟住又爆發疫情，自己見唔到出路，唔知點算，有啲迷失，情緒出現咗狀況，我都唔知自己係咪有抑鬱。試過對住塊鏡同自己講嘢，話German你咁靚仔，仲未做到天王巨星，唔通咁就一世？好彩身邊有一位朋友幫助自己好多，佢叫我冥想同讀啲身心靈書本，俾咗好多正能量同安慰我，慢慢自己爬番起身，踏出前一步。」